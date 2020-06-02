苹果iOS 14支持设备公布：iPhone 6S稳了，网友大呼良心

随着WWDC 2020大会的临近，也让原定计划在6月发布的iOS 14和iPadOS 14成为近期果粉关注的焦点。目前外媒公布了iOS 14的升级名单，很惊喜的看到老将iPhone 6S系列依然在列，iPhone SE系列也会得到全系的支持，很多网友表示苹果这一波良心了。



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事实上在IOS 13时代，很多iPhone 6S系列的老用户发现更新到新系统同样也可以获得比较流畅的体验 ，这也让iPhone 6S系列等老机器再度焕发青春。尽管也有不少用户反映电池消耗比较快，但仍旧瑕不掩瑜，让iPhone 6S系列成为生命周期很长的一款产品。

具体来看，下面是所有支持升级iOS 14的设备：

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

至于iPadOS，传言称 iPadOS 14 会停止支持iPad mini 4，这款设备2015年9月发布，以及2014年10月发布的 iPad Air 2。这两款设备分别搭载A8和A8X芯片。

12.9英寸 iPad Pro

11英寸 iPad Pro

10.5英寸 iPad Pro

9.7 英寸 iPad Pro

iPad (第七代)

iPad(第六代)

iPad (第五代)

iPad mini (第五代)

iPad Air (第三代)

不过在笔者看来，虽然iPhone 6S这样的老机器可以比较流畅的体验到IOS 13，但是到了IOS 14这种情况可变得不一定了，切莫按照惯性思维去看待发展的事物。甚至我们这里有一个大胆的猜测，苹果很可能将会通过IOS 14加速老机型的退出历史舞台。

至于原因很简单，苹果刚出了新款的iPhone SE，而且未来全是5G时代的天下，苹果迫切的存在清库存的需求。如果再不修复老机器过于流畅的Bug，那么这显然不够苹果~

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