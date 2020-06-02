战斗民族也在自研处理器 如今已经用上了台积电28nm工艺

自研处理器对于国家层面来讲意义非凡，尤其是在军事、超算等重要的领域，更是体现出自研处理器的巨大价值。为了摆脱美国的种种牵制，俄罗斯其实也在多年前就开启了自研处理器的开发，最新的俄罗斯Elbrus 8CB处理器曝光今日曝光，目前已经采用28nm制程工艺。



俄罗斯Elbrus 8CB处理器

由于X86处理器的专利权是私有的，全世界目前除了Intel、AMD及VIA威盛之外已经没有合法授权了，其他公司要想支持X86要么就是找这三家合作，要么就是用其他方式变通，俄罗斯MCST公司研发的Elbrus处理器就是用的模拟X86处理器的方案。

其实早在2015年，俄罗斯自研的Elbrus处理器就公开了，当时曝光的主要是Elbrus-4C处理器，4核架构，其中2个核心是用来翻译X86指令集的，2个核心正常用，这种设计很容易让人联想到多年前的全美达处理器，也是模拟X86指令集。

最近我们注意到网上列出了最新Elbrus-8CB处理器设计的最新编程指南，也让这款最新的处理器性能规格浮出水面。最新的Elbrus-8CB处理器芯片基于台积电28nm工艺打造，采用333mm2的设计，拥有8个核心，主频为1.5GHz。

根据文件显示，峰值吞吐量为576 GFLOPs的双精度，该芯片提供了4个通道的DDR4-2400，可以达到68.3 GB/s。L1和L2缓存是私有的，有64 kB的L1-D缓存、128 kB的L1-I缓存和512 kB的L2缓存。L3缓存由各核之间共享，每核2MB，共计16MB。

另外，该处理器还支持4路服务器多处理器组合，但是没有透露是什么协议或带宽。



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