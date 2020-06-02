壁纸引发三星手机系统崩溃 最新解决办法公布

最近一段时间网络上反应三星手机系统崩溃的网友不少，没想到皆是因为一张网友分享的壁纸导致的。据说换上一张特殊的壁纸就会导致三星手机系统崩溃，不少人就中招了。这到底是怎么回事呢？让我们一起来看一下壁纸引发三星手机系统崩溃的详细报道。



壁纸引发三星手机系统崩溃

就是这样一张美丽的风景壁纸，看起来并没有什么不同，并且标注了“三星屏壁纸专用”的字样，最近引发了很多网友的关注。因为当三星用户试用过这张壁纸后，很多人反应三星手机会崩溃——疯狂报错或者黑屏。

下面网友的评论验证了这一点，有网友提出“请注意这张照片可能会引起系统崩溃”，也有很多网友在下面进行热烈讨论。

看来壁纸引发三星手机系统崩溃事件似乎确有其事，微博上一些好奇心比较强的玩家也进行了实际测试，竟然发现确实有问题，三星手机真的会系统崩溃。



壁纸引发三星手机系统崩溃

如果您已经不幸中招，那么网络上也流传着这样的解决办法：

①进入安全模式（手机在关机状态下，按【电源键】开机，在开机页面出现三星LOGO画面时，按住音量下键不松手直至左下角显示“安全模式”字样），进入后手速要快，拍照，设置为壁纸，可能需要多次才能成功。

②没崩溃之前，快速下拉“设置”菜单，将壁纸替换掉，这种也是要考验手速的。

三星手机系统崩溃看来并非子虚乌有，如果您是三星用户并没有中招，那么千万要注意不要尝试，要管住自己的好奇心，以免引起手机内宝贵的资料丢失。

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