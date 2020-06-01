中关村在线消息：北京时间6月1日消息，今天下午中兴公司举行了新品发布会。在这次发布会上，中兴正式发布了新机天机Axon11 SE 5G版。这款新机采用了天玑800处理器，支持四大运营商全频段全网通和双模5G。该机已经上架京东商城，售价1998元起。



中兴天机Axon11 SE 5G版发布 售价1998元起

据了解，中兴天机Axon11 SE 5G版采用了一块JDI生产的6.53英寸打孔屏，屏占比超过90%，屏幕分辨率为2340×1080。这款手机的电池容量为4000mAh，支持18W快充，续航能力提升35%。

在摄像头方面，天机Axon11 SE 5G版配备了一颗1600 万像素前置摄像头，并搭载了4800万像素后置高清 AI 四摄，支持主摄+120度超广角的双路防抖功能。

在核心配置方面，中兴天机Axon11 SE 5G版搭载了联发科天玑800 5G SoC，同时配备了中兴独家研发的5G超级天线。另外，中兴天机 Axon 11 SE 5G将会推出极光魅海、极光冰川等配色。目前这款新机已经在京东商城上架，预售价格为1898元。

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