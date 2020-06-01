中关村在线消息：北京时间6月1日消息，儿童节不再只是儿童的专属，而是正在成为全民狂欢。拼多多提供的儿童节消费数据显示，在六一儿童节到来前的15天里，购买儿童节礼物相关商品的成年人同比增长了317%，其中，有39.1%的成年用户选购了怀旧零食、怀旧校服等“怀旧专属”的儿童节礼物。受此影响，怀旧零食礼盒也登顶最热销商品榜。



Z世代不缺礼物更爱自由，成年人争买怀旧礼包，拼多多发布儿童节消费榜单

与此同时，随着移动支付的普及和新电商带来的网购便利，青少年群体已经实现了“自己动手，礼物自由”。数据显示，在统计周期内，独立支付购买包括盲盒、乐高、手办等礼物的00后用户同比增加了137%，这意味着，有更多的青少年开始经济独立、礼物自购。

新电商平台拼多多发布的《儿童节十大热销商品榜》对5月16日至5月31日期间，平台涉及“六一”“儿童节”“六一礼物”等关键词商品的订单进行统计，最终“怀旧零食礼盒”“盲盒”“乐高”登上前三位。

值得注意的是，即便是儿童节，不少父母也并未忘了要“寓教于乐”。在热销商品榜单中，少儿编程、少儿英语类的教辅书籍也同样迎来销售高峰。

“00后这一代出生于物质需求极大满足的时代，因此，对于他们而言，儿童节更多代表着精神需求，而不仅仅是要礼物，”拼多多新消费研究院研究员范日召表示，“相反，成年人开始用怀旧礼物来排解生活压力变成了儿童节的一个重要主题。”

成年人争过儿童节：怀旧零食、游戏机、校服

数据显示，搜索六一儿童节礼物的核心人群中，25~40岁之间的消费者占到了半数。过去15天时间里，他们在拼多多上高频搜索了怀旧零食、switch等产品。

有不少商家也迎合了这一“成年人抢过儿童节”的趋势。平台数据显示，不少食品类商家早早上架了针对成年人的“怀旧礼包”，包括了怀旧零食大礼包、怀旧游戏机、怀旧校服和T恤等。

一款包装上印着“猪饲料”、实际上是怀旧零食集合的创意商品在短时间内销量增加557%。数据显示，这些商品大都并非自己食用，而是通过快递的方式分享给了朋友。

说到分享，今年3月，一款《集合啦！动物森友会》突然爆红，不少朋友通过建岛等方式，在动森里建立了新的联系。动森的爆红，也让switch游戏机开始脱销。拼多多数据显示，百亿补贴中的switch从3月开始就迎来了明显增长。临近六一，随着618等活动的刺激下，switch再次迎来了一波增长潮。一位消费者表示，“动森太治愈了，买一个奖励给自己。”

此外，怀旧校服同样是成年人搜索和购买最多的六一儿童节礼物之一。

“成年人每个节都要过，是近年来节日消费的一个重要趋势，”范日召表示，“随着现代化和城市化的加速，当代成年人需要借助节日消费的形式来排解一部分的生活焦虑。”

成年人除了给自己和朋友购买儿童节礼物之外，不少身为家长的成年人，仍然为孩子准备了六一儿童节礼物，儿童智能手表、迪士尼门票等订单量出现明显增长。

但对于儿童来说，并不是所有的礼物都是“甜蜜”的，其中有不少礼物也意味着“期待和压力”。榜单显示，家长准备的儿童节礼物中，包括少儿编程、少儿英语教辅书等学习材料同样出现了2倍以上的增长。

“少儿编程类的书籍和教辅工具出现爆发性增长，背后是很多家长面临着巨大的教育焦虑，从学英语到学编程，背后是成人社会压力向儿童早教领域蔓延。”范日召表示。

不缺礼物的Z世代：自己买盲盒和手办，更希望“财务自由”

与不少人印象不同的是，18岁以下的未成年用户同样也成为了六一消费的主力军。

据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，2019年我国未成年网民规模为1.75亿，未成年人互联网普及率达到93.1%。

榜单显示，未成年消费者购买最多的商品是盲盒。盲盒是这几年兴起的潮流之一，主打动漫影视周边或设计师设计。因为盒子本身并不会标注，只有拆开之后才会知道究竟是什么，让盲盒成了不少人相互赠送的礼物之一。

其次，乐高、动漫手办和周边等，因为其广大的受众基础，也成了不少未成年消费者最爱购买和赠送的礼物。

此外，与家长拼命赠送孩子们教辅书不同的是，儿童消费者自主购买的商品中，课外书占据了非常大的比例，尤其是以四大名著为代表的传统经典名著，在儿童节到来之前的15天时间里，增长幅度超过了222%。

“今天的青少年消费存在两种趋势，第一是，对信息的需求超越了单纯对物质的需求，第二是更希望有独立选购的财务自由。”范日召表示，比起被动等待爸妈送礼物，他们更希望爸妈给自己独立选购礼物的支持，“给自由比给礼物更重要。”

青少年群体的消费趋势正在不断形成新的特征。五四前夕，中国青年报联合拼多多发布的《爱“拼”青年：00后网购画像报告》显示，超九成的00后用户曾主动邀请好友拼单和购买过好友分享的商品，此外，92.10%的活跃00后用户，曾经助力过好友完成“领现金红包”任务或自己邀请好友助力。手机数码、美妆个护、食品零食、服饰鞋包、运动装备是00后花销最多的五大类商品。其中，81.3%的手机数码订单与32.9%的美妆个护订单来自平台“百亿补贴”专区。

“从拼多多的数据看，青少年消费者已经成为新电商消费的主力军之一，成年人需要更重视他们对社交、独立和自由等方面的需求，才能形成更好的互动关系。”范日召表示。

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