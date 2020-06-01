魅族17系列12期免息 618首战成交额增长17倍

中关村在线消息：魅族在今天公布了其“618开门红战报”，在京东的交易额为去年同期的17倍，尤其是最新的魅族17系列获得了非常好的销量。





这次魅族17除了机器本身各方面的素质，在销售政策上也助推了销售，比如全程保价的策略，更重要的是魅族17支持12期免息支付，力度很大。

魅族17搭载高通骁龙865芯片，采用第三代极边全面屏，最高12GB+512GB内存组合，4500mAh大容量，支持30W超级闪充。

影像方面，魅族17全系采用后置6400万像素的四摄摄像头组合，其中6400万像素主摄搭载了IMX686传感器，超级夜景模式3.0，118°超广角摄影的800万像素超广角镜头，2.5cm微距摄影的500万像素摄像头。

魅族17 Pro则采用了陶瓷工艺机身，LPDDR5，支持27W无线超充和无线反充，特别是晓芳窑艺术典藏版的汝瓷版本让人印象深刻。

魅族17 Pro同样采用了后置四摄的配置，其中采用了6400万像素的主摄，800万像素长焦镜头，两颗镜头配合下，可实现26mm-210mm全焦段混合无损变焦。3200万像素定制超广角镜头，支持像素四合一技术，129度极限视角和3.0cm超微距摄影。

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