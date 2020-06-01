中关村在线消息：北京时间6月1日消息，今天一加公司CEO刘作虎在其个人新浪微博上发布了一份调查问卷。问卷中包含了“最近是否有购买电视的计划”、“倾向选择的尺寸”等问题，显然这是一加在为OnePlus TV的发布做准备。



刘作虎发放调查问卷 OnePlus TV即将国内发布

去年9月份，一加正式发布了他们的电视产品一加Q1系列。一加Q1系列采用55英寸4K分辨率QLED面板，隐藏式升降扬声器设计，当使用时会自动下降到电视底部露出，进行正面发声，不用时则收入面板后面。

一加Q1 Pro在此基础上还配备了50W八扬声器，支持Dobly Atmos音效，当然售价也会更贵。

一加Q1系列运行Android TV操作系统，支持一加OxygenPlay平台，可以与手机进行联动，比如当手机来电时，电视音量会自动降低。

一加Q1售价为69900卢比（约合7025元人民币），一加Q1 Pro售价为99900卢比（约合10041元人民币），目前只在印度市场推出。

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