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    realme发布618首战战报 销量京东旗舰店第一

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：realme手机官方刚刚发布了其618首份战报，宣布其成为京东手机品牌官方旗舰店销售额冠军，开场半小时达五月日均手机品类销量455%。

    realme获京东手机品牌官方旗舰店单品销售额第一

    此外，realme还公布了一些其他数字，比如全平台店铺粉丝量同比去年增长603%，全球用户突破3500万，全球智能手机品牌TOP7。

    与此同时，realme真我X50 Pro玩家版也在今天开售，8+128GB券后价2999元，12+128GB券后价3299元。

    realme真我X50 Pro玩家版载高通骁龙865处理器，采用LPDDR5和UFS 3.1，都是今年最新的。支持5G双模全网通，360°环绕式天线，支持WiFi 6。

    realme真我X50 Pro玩家版采用三星Super AMOLED屏，90Hz屏幕刷新率，180Hz采样率，采用E3发光材料，1100尼特峰值亮度，对比度达到5000000：！，100%覆盖DCI-P3广色域。

    游戏方面，新机支持HyperBoost全素电竞模式，系统底层及优化，官方称其能带来41.1%触控性能提升，22.2￥游戏稳定性提升；搭载超线性立体双扬声器，辅助听声辨位。

    续航方面，realme真我X50 Pro玩家版支持65W SuperDart超级闪充，智能五芯保护技术，电竞级VC液冷散热，100%覆盖热源。

    拍照方面，realme真我X50 Pro玩家版配备4800万像素超清主摄、800万超广角镜头、4cm超近微距镜头与黑白人像镜头。

    （7453871）

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