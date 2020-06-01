中关村在线消息：据悉，Switch自制系统“大气层”的作者昨日公开了续航版Switch和Switch Lite所用芯片的加密密钥。







续航加强Switch及Switch Lite加密密钥被破解

因为漏洞存在于芯片自身，任天堂无法对包含芯片漏洞的初版Switch通过固件升级的方式进行修补，所以才会出现任天堂官方发布新固件后的第二天就会出现新的自制系统的情况。



在后来发售的续航版Switch和Lite中，任天堂使用了代号为“Mariko”的芯片。因为制程更加先进，功耗降低的同时带来了更长的续航时间，同时还修复了此前芯片在开机引导时的漏洞，至此彻底封堵了两款新机型运行盗版游戏的可能。

TX团队宣称可以通过加装芯片的方式完成对续航版Switch和Lite的破解，使其能够运行盗版游戏，甚至非国行版主机运行国行版Switch游戏，但这种硬件破解的方式显然不能够被所有黑客接受。

在昨日，大气层作者通过自己的个人推特公布了“Mariko”芯片引导加密密钥以及加密密钥，对于期待软破的部分用户来说，这并不代表着已经可以在续航版Switch和Lite上使用大气层等自制系统，但已经打开了软破的第一道门。

黑客可以通过密钥获取续航版Switch和Lite主板上内置存储器的全部文件，并进行后门和漏洞的发掘工作。【7453776】

（文中图片来自互联网）

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