中关村在线消息：据悉，从6月1日开始，谷歌Stadia Pro会员拥有的游戏库中又将迎来数款新的免费游戏，其中还包括尚未发售的PC版《铁甲飞龙重制版》。



Stadia Pro在6月增加免费游戏数量翻倍

在此之前，谷歌每个月都会给Pro用户赠送3款游戏，也许是最近一段时间以来人气下降，所以6月赠送的游戏数量翻倍了。

6月谷歌Staida Pro会员可以免费游玩的新增游戏有：《铁甲飞龙重制版》、格斗游戏《恐龙战队：能量之战》、类似胡闹搬家玩法的《Get Packed》、动作冒险游戏《小小噩梦》、以及《燥热》。

上述几款游戏之外，从6月16日开始，《上古卷轴Online》也会将Pro用户免费开放下载。

《恐龙战队：能量之战》即将通过第三季更新添加全新角色，而且本作也是首款支持5大平台（STEAM、PS4、XboxOne、Switch和Stadia）跨平台对战的作品，所以网络对战玩家的数量应该会有所保障。

新游戏免费也意味着上个月的游戏退出免费行列，像是《图灵测试》、《蒸汽世界大劫掠》和《僵尸部队4：死亡战争》这三款游戏对于从6月份刚刚加入的Pro会员来说都需要付费解锁。【7453756】

（文中图片来自互联网）

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