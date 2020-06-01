中关村在线消息：北京时间6月1日消息，据macrumors报道，尽管之前有传言表示Apple Watch 6很有可能采用全新的MicroLED屏幕。但是从现在的消息来看，Apple Watch 6仍将会采用OLED屏幕。



Apple Watch6仍采用OLED屏 放弃MicroLED

macrumors提到，苹果公司在加利福尼亚州的圣克拉拉（Santa Clara）有一个秘密制造工厂，此前这个工厂一直在生产MicroLED屏幕的样品。于是，就有传言表示苹果将会在未来的Apple Watch上用上这种屏幕，现在的情况看苹果的研发并不顺利。



此前，苹果美国官网开始销售经过认证的翻新版Apple Watch Series 5智能手表，售价相当于全新机型的八五折左右。翻新版Apple Watch Series 5有多种型号供用户挑选，包括铝制和不锈钢材质，还有多种表带可供选择。

（本文图片来自互联网）

（7453743）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Apple Watch6仍采用OLED屏 放弃MicroLEDhttp://news.zol.com.cn/745/7453743.html