早报：SpaceX首次载人发射成功 还要登陆火星

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

尽管之前经历了一定的波折，但是马斯克首次载人发射火箭在上周日终于成功了。

好事多磨！SpaceX首次载人发射成功





北京时间上周日，SpaceX的猎鹰九号火箭携带载有两名NASA宇航员——鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）——的龙飞船，从肯尼迪航天中心的39A发射平台升空，随后成功与国际空间站实现对接。这次发射让SpaceX成为第一家将NASA宇航员送入太空的私人公司，也是美国自2011年航天飞机项目取消后，首次从美国境内发射的载人飞船。



在龙飞船成功发射之后，现场参与的美国总统特朗普也再次提及了登陆火星的计划。

特朗普观看SpaceX载人发射 再提登陆火星





SpaceX载人飞船于美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射成功，美国总统特朗普当日也到场观看，他称亲眼见到发射让人感到不可思议。当听到发射时的呼啸声，就能想象有多危险，自己即使站得很远也能感到摇晃。随后他表示，在目前这个特殊的时刻，本次发射具有激励人心的意义，而这还只是一个开始，美国还将继续探索太空，尤其是登陆火星。

最近几年，印度一直在为苹果工厂的扩张进行努力，近期他们也通过了激励计划。

苹果或在印度进一步投资 皆因某项政策调整





据外媒报道，印度在鼓励和扩大苹果和三星等主要制造商的本地生产事宜方面取得了重大进展。该国生产关联激励计划（PLI）的理事机构于周五举行会议，决定删除和更改一些重要条款。不过也有报道，称苹果已经拒绝了这些优惠，其中主要原因是双方在部分条款上存在比较大的分歧。

广电5G宣布之后，首款支持这一网络的中兴新机近期也流出了一些消息。



中兴天机 Axon 11 SE 渲染图曝光 支持广电5G





此前，中兴手机宣布，中兴AXON 11 SE 5G将于6月1日通过线上发布会正式亮相，这款手机也将成为首款同时支持中国广电在内的四大运营商网络频段的5G手机。。近期，中兴天机 AXON 11 SE的官方渲染图曝光，采用了打孔屏。使用天玑800处理器，没有90Hz刷新率屏幕，售价可能为1499元起。

Android 11原计划本周发布，目前看来也要告吹了。



由于抗议骚乱 谷歌推迟Android 11发布





据路透社报道，谷歌上周六表示，考虑到各州正在进行的抗议和骚乱，公司将推迟原定于下周的最新Android 11移动操作系统测试版发布计划。谷歌表示：“我们十分期待向各位介绍有关Android 11的细节，但现在还不是庆祝的时候。”

苹果不止一次为了安全悬赏重金，这次他们又掏了10万美金。



苹果继续悬赏10万美金 只为验证ID漏洞





近日，苹果最近向印度漏洞研究人员Bhavuk Jain支付了100,000美元赏金，奖励其发现影响“ 使用Apple登录 ”系统的严重漏洞。该漏洞是Bhavuk上个月向苹果安全团队报告，目前苹果现在已修复此漏洞。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7453521）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：SpaceX首次载人发射成功 还要登陆火星http://news.zol.com.cn/745/7453521.html