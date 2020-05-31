    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    苹果手机苹果 iPhone 11（4GB/64GB/全网通）

    iPhone12或有海军蓝新配色 一度大热的午夜绿将绝版

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    最近几代iPhone的发布，除了常规的硬件和功能更新之外，都会炒火一个新配色，比如早年间的土豪金、玫瑰金等，以及伴随去年iPhone 11系列发布并一度大热的午夜绿新配色。美国设计师Mauro Battino猜测，iPhone12或有海军蓝新配色，用以替代午夜绿。

    随着这个预测的消息不断在网络上发酵，“iPhone12或有海军蓝新配色”登上微博热搜，也成为网友们十分关心的话题。看来人们对iPhone 12按部就班的硬件升级已经没有了太多的至关感触，反倒是新配色成为吸引玩家关注的重要手段。

    iPhone12或有海军蓝新配色 一度大热的午夜绿将绝版
    iPhone12或有海军蓝新配色

    其实这也不难理解，苹果在体验层面一直是无需多虑的，自家的处理器也是多年来制霸，而且只能够自己使用不存在比较的空间。甚至在苹果网站，你都无法看到iPhone的内存多少，别操心这些不重要的事情了，反正肯定保你流畅好用，难怪新配色反而成为热点~

    不过照例，人们对于iPhone 12的新机变化仍旧需要预测一番，而且一般都是真的……消息称苹果iPhone 12外形重新设计，主要调整就是中框部分。苹果团队将借鉴当前iPad Pro的扁平式理念，打造出新的不锈钢边框，而非当前带有弧形的圆润风格。

    iPhone12或有海军蓝新配色之外，iPhone 12系列外形要重回iPhone 4设计，仿佛回到了乔布斯和艾维操刀的iPhone 4的年代。iPhone 12系列另一个变化可能是刘海缩小，且苹果正在就移除正面顶部藏有前摄、Face ID等元件的刘海挖槽做调研和技术准备。

    iPhone12或有海军蓝新配色之外，iPhone12的硬件配置也没有太多的悬念了。苹果今年可能会有4款iPhone 12系列，顶配版为iPhone 12 Pro Max。四款机型支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器，能效大幅提高。它们的主要区别是摄像头的数量、屏幕材质以及边框材质、厚度。

    iPhone12或有海军蓝新配色，那么你喜欢这个颜色吗？

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    [经销商] 京东商城

    [产品售价] 5499元

    进入购买

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone12或有海军蓝新配色 一度大热的午夜绿将绝版http://news.zol.com.cn/745/7453327.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7453327.html report 1551 最近几代iPhone的发布，除了常规的硬件和功能更新之外，都会炒火一个新配色，比如早年间的土豪金、玫瑰金等，以及伴随去年iPhone 11系列发布并一度大热的午夜绿新配色。美国设计师Mauro Battino猜测，iPhone12或有海军蓝新配色，用以替代午夜绿。随着这个预测的消息不断...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：iPhone12有海军蓝新配色
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    苹果 iPhone 11相关文章

    买5G手机之前必看 除了价格你还需要掌握这些知识点多方验证iPhone 9售价399美元 6SP老用户终于可以升级了苹果11多少钱 全新现货价格好正品开售

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品