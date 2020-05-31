iPhone12或有海军蓝新配色 一度大热的午夜绿将绝版

最近几代iPhone的发布，除了常规的硬件和功能更新之外，都会炒火一个新配色，比如早年间的土豪金、玫瑰金等，以及伴随去年iPhone 11系列发布并一度大热的午夜绿新配色。美国设计师Mauro Battino猜测，iPhone12或有海军蓝新配色，用以替代午夜绿。

随着这个预测的消息不断在网络上发酵，“iPhone12或有海军蓝新配色”登上微博热搜，也成为网友们十分关心的话题。看来人们对iPhone 12按部就班的硬件升级已经没有了太多的至关感触，反倒是新配色成为吸引玩家关注的重要手段。



iPhone12或有海军蓝新配色

其实这也不难理解，苹果在体验层面一直是无需多虑的，自家的处理器也是多年来制霸，而且只能够自己使用不存在比较的空间。甚至在苹果网站，你都无法看到iPhone的内存多少，别操心这些不重要的事情了，反正肯定保你流畅好用，难怪新配色反而成为热点~

不过照例，人们对于iPhone 12的新机变化仍旧需要预测一番，而且一般都是真的……消息称苹果iPhone 12外形重新设计，主要调整就是中框部分。苹果团队将借鉴当前iPad Pro的扁平式理念，打造出新的不锈钢边框，而非当前带有弧形的圆润风格。

iPhone12或有海军蓝新配色之外，iPhone 12系列外形要重回iPhone 4设计，仿佛回到了乔布斯和艾维操刀的iPhone 4的年代。iPhone 12系列另一个变化可能是刘海缩小，且苹果正在就移除正面顶部藏有前摄、Face ID等元件的刘海挖槽做调研和技术准备。

iPhone12或有海军蓝新配色之外，iPhone12的硬件配置也没有太多的悬念了。苹果今年可能会有4款iPhone 12系列，顶配版为iPhone 12 Pro Max。四款机型支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器，能效大幅提高。它们的主要区别是摄像头的数量、屏幕材质以及边框材质、厚度。

iPhone12或有海军蓝新配色，那么你喜欢这个颜色吗？

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