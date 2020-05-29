中关村在线消息：北京时间5月29日消息，今天天猫官方正式宣布，618大促活动即将开启，他们也将追加40亿元消费券。从6月1日开始每天中午10点，天猫用户即可领取现金消费券。



天猫追加40亿元618消费券 6月1日起每天10点开抢

此前天猫宣布618活动期间将派发100亿消费券和补贴，加上今天追加发放的40亿元，补贴总额达到140亿元。

天猫官方还表示，相关消费券将从6月1日起每天上午10点在手机淘宝开抢，包含满300-30、满100-20、满100-10、满100-5四种消费券。

此前天猫商城正式公布了首批在天猫618购物节直播的明星，总数已经超过了300人。这次直播将掀起史上最大规模的明星开播潮。其中，李易峰、宋威龙、欧阳娜娜等明星都会连开3场直播。

据了解，此次天猫购物节期间，每天都会至少有10位明星来进行直播，直播的形式也开始多元化，做直播综艺、为品牌助力、“改行”主播带货，多种形式应有尽有。另外值得一提的是，其中有28位明星在618购物节之前开了淘宝店。

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