乐高3700块积木打造1:8兰博基尼SianFKP37模型亮相

中关村在线消息：近日据悉，乐高积木带来了众车迷可能都会喜欢的LEGO Technic兰博基尼Sian FKP 37。



































乐高3700块积木打造1:8兰博基尼Sian FKP 37模型亮相

该套件有3696块积木，拼装完成后则是一辆1:8的汽车模型，其具有标志性的兰博基尼超跑的外观。



这款兰博基尼汽车于2019年在法兰克福车展上亮相，该Technic模型提供了一台V12发动机、一个可移动的后扰流板、前悬和后悬架以及由车轮驱动转向系统等复刻品。

该套件自然少不了Automobili Lamborghini的标志元素，如剪刀门、八速顺序变速箱等等。

LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37套件还将实车的柠檬绿和金色车轮也带入了进来。完成的车辆超5英寸高、23英寸长、9英寸宽。

拼装完成后就可以打开LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37的引擎盖并看到里边复杂的构造。

这套积木还有一个二维码，玩家可以通过扫描它来观看兰博基尼和乐高专家拍摄的独家系列视频。

这套积木将于6月1日在网上和乐高专卖店发售，8月1日则会在全球零售商处上架，相信不少感兴趣的朋友已经准备好下单了。【7452144】

（文中图片来自互联网）

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