早报：Xbox新主机又放大招 京东投资国美零售

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

最近微软和索尼两家游戏大厂的过招越来越频繁。

Xbox Series X首发将向下兼容数千款游戏





Xbox Series X项目管理总监Jason Ronald发文称，Xbox Series X首发时将向下兼容数千款游戏，覆盖初代Xbox、Xbox 360和Xbox One三代主机。

此外，Xbox Series X还提供了一种全新的HDR重构技术，可以让平台自动为游戏添加HDR支持，以及让老游戏以60fps甚至120fps的效率运行。

好的技术总是令人神往的，比如高通推出的新产品。



高通公司发布FastConnect 6900/6700移动连接系统





高通公司宣布推出移动连接系统FastConnect 6900和FastConnect 6700，同时整合WiFi 6E及蓝牙5.2，承诺提供低延迟WiFi和蓝牙通信，并通过无线连接实现有线语音和音乐等功能。其中，WiFi 6E可以使用新的6GHz频段，蓝牙5.2则承诺提供更好的音频功能。

此前微信封杀WeTool用户的事件闹出了不小的风波，现在官方回复来了。

微信官方回应封杀WeTool用户账号





针对封杀插件WeTool用户的微信账号一事，微信官方回应称：“外挂软件是在微信安全日常打击范围内，我们一直在加强打击、重点治理。外挂软件不仅破坏了微信平台的生态平衡和正常运营，还为恶意营销行为提供了便利条件，对正常用户造成骚扰。”

此前，WeTool发布公告：“由于官方政策的调整，也为了防止WeTool被恶意破解和滥用，我们决定从今日起永久停止它的下载以及新用户的接入，同时积极与官方沟通，可以帮助有需求的企业将粉丝和社群的管理逐步迁移到企业微信上。”

瑞幸在复牌之后股价一路飙升让人未有意料。

京东集团宣布战略投资国美零售





京东集团宣布战略投资国美零售，以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债。国美零售方面表示，认购完成前，投资人可透过约务更替方式向JD.com, Inc.的一间全资附属公司指定转让或转让其于认购协议项下的所有权利、利益及责任。

下面这条新闻B站的UP主门开心了。

B站终于正式开放4K/120fps视频投稿





bilibili公司正式宣布对其站内视频清晰度进行全面升级，升级之后，bilibili的视频稿件最高支持4K/120fps上传和播放。即日起，4K分辨率投稿权益面向所有UP主开放。

最后来看一条游戏新闻。

Epic本周免费游戏送出《无主之地 帅杰克合集》





每周一次的Epic商城送游戏环节又到了，本周送出的游戏是《无主之地 帅杰克合集》，大家可在6月4日之前领取这款游戏。《无主之地 帅杰克合集》包含了《无主之地2》和《无主之地前传》两部作品。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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