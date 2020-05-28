深度定制，一场令手机回归人本的灵魂之旅

在这个玻璃代替金属成为主导，手机边框都几近消失的今天，性能饱和与同质化设计正在令我们对新手机失去兴趣。我们不妨回忆一下，已经有多少年没有那么一款手机，让你第一眼就怦然心动了？“简约”设计在过度讨巧更多人审美的同时，亦成为创新的杀手。





深度定制开启令手机回归人本的灵魂之旅

差不多的大屏、差不多的芯片、差不多的配置，当我们用着差不多的价格买着差不多的手机的时候，差不多也意味着手机行业触及天花板，必须由一场变革来打破瓶颈。从顶级豪车到游戏动漫，深度定制的到来，正在开启一场令手机回归人本的灵魂之旅。



深度定制玩的什么？

提起深度定制，其实很多手机玩家对此并不陌生。比如此前OPPO联合兰博基尼汽车共同打造的OPPO Find X系列的兰博基尼版就是一个十分典型的，而且是极为成功的深度定制案例。它们的结合不仅基于风格和形态，更是一种追求极致的精神融合。

自OPPO Find X初代以来，便为手机行业带来了很多重大的革新。比如独特的可弹升双轨潜望结构带来了真正意义上的“全面屏”，其经典的设计至今仍被玩家们所津津乐道。大胆创新寻求突破的精神，与兰博基尼超跑追求极致的底蕴不谋而合，可谓天作之合。



深度定制绝非“换壳”这么简单

OPPO Find x 2 Pro兰博基尼版的出现，将深度定制发挥到新高度，让“深度定制”不在仅限于外观和主题，而是基于整套产品及周边的全新整体融合设计方案。在深度定制这条路上，OPPO更是一发不可收拾，大量基于玩家兴趣的优秀深度定制产品接踵而来。



无论是皮卡丘、高达的动漫风，还是王者荣耀的游戏风，抑或复仇者联盟的电影风，以及杨幂、杨洋、TFBOYS等明星的定制款，甚至是法国娇兰和金马奖这样的时尚风也有涉猎，只要是用户所爱，OPPO必然倾情打造，深度定制打开了OPPO跨界合作的任督二脉。

深度定制带来什么？

用户为什么喜欢深度定制？其实这个问题不难理解。过去消费者的选择基本是被商家牵着鼻子走，给你啥你就用啥。而在大数据时代，模糊的用户开始有了更为清晰的画像，让定制化产品成为可能。另外年轻人成为消费主体，崇尚个性与自我更是他们的典型诉求。

新鲜感，个性需求的满足，显然是深度定制手机的首要优势。试想一下，当亲朋好友围坐一起，大家都拿出黑的、白的、差不多的手机的时候，只有你的深度定制款瞬间脱颖而出，甚至成为众人热议的话题，这无疑会小小的满足一下我们的虚荣心，彰显您的与众不同。



深度定制手机背后承载着玩家的热爱

而深度定制其实更深层次满足的，是人们的归属感和认同感。因为无论是在一个卡通人物还是偶像明星，抑或一直球队还是影视作品背后，都折射出不同的人性光辉和价值认同。一个形象更像是一个图腾，让更多喜欢同一事物的人走到一起，因为这是他们所爱。



当形形色色的人交织在一起，就有了社会。而当相同爱好的人聚在一起，这便成了社交。所以，你是巴萨的铁粉？他又是高达的死忠？物以类聚人以群分，有时候不需要多说一句话，只看你用什么手机就能猜得八九不离十，深度定制手机真不是你想的那么简单。

深度定制能走多远？

至此来看，深度定制手机其实走的是“科技以人为本”的回归，因为在这样或者那样的一个图案或者设计元素的背后，蕴含着的是更为深层次的个性追求、价值认同，以及社交属性的人性需求。深度定制为冰冷的科技产品注入了人性的光辉，因此带来了本质的变革。



新款游戏宣传片？不！这是OPPO EVA限定版发布会现场

那么深度定制能走多远？这个问题就要看厂家的实力与诚意了。事实早已经证明，“科技以换壳为本”的套路是万万行不通的。想要做好深度定制，绝不仅仅是“换壳”外加套个主题这么简单的事情，必须得是真正懂得用户需求，唯有真正的灵魂定制才能真正打动用户。



OPPO Ace2 EVA限定版



OPPO Ace2 EVA限定版

值得关注的是，OPPO Ace2 EVA限定版已经于5月28日发布，这是OPPO继高达之后再携手知名IP《新世纪福音战士》推出的限定联名款。OPPO Ace2 EVA限定版是“一款连卡针都不放过的深度定制机”，此举或将打造深度定制手机的行业新高度。

此前推出的OPPO Reno Ace高达定制版获得了不少用户的赞誉，红、白、蓝经典配色设计与高达高度融合，玻璃机身近乎100%的高度还原了高达模型的机械感和立体感，广受好评。而这次OPPO Ace2 EVA限定版被官方誉为“我们最后的王牌”，更加值得期待。



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OPPO Watch新世纪福音战士限定版



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如你所见，这些惊叹的设计不仅令我们眼前一亮，更为难得的是，它让早已审美疲劳的我们重新找回了久违的感动，以及那种怦然心动的感觉。深度定制手机不仅改变的是产品形态，更承载我们心中所爱。从推广宣传到包装，从机身设计到UI界面定制，只有把这些全部串联起来，才能形成真正的文化与情感的共鸣，OPPO Ace2 EVA限定版正是做到了这些。

正是因为有了这些热爱，才会让深度定制变得意义非凡。深度定制，一场令手机回归人本的灵魂之旅由此展开。



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