中关村在线消息：近日据悉，知名的苹果配件制造商Anker 推出了售价高达 100 美元约 716 RMB的 24K 镀金 USB-C 转 Lighting 数据线。















Anker公布24K镀金USB-C转Lighting数据线

作为 PowerLine+ III 系列产品线的新成员，其采用了特殊的金色设计，包括镀金插头和黑金相间的编织线，看上去“张扬且不失优雅”。



Anker 表示，该产品可承受 35000 此弯折，且每条数据线都是手工组装的，共涉及 51 项严格的制造流程。

与其它 PowerLine 数据线产品一样，24K 镀金版 C-to-L 线的长度也是 6 英尺约 1.8 米。

这款售价 100 美元的产品还是附带了精美的礼品盒，内有便携式收纳袋，且承诺终身保修。

Anker 24K 镀金版 C-to-L 线支持为 2020 款 iPhone SE、去年发布的 iPhone 11 / 11 Pro、以及更高的 iPhone 8 等机型快充。

该商品已在亚马逊上架，售价为 100 美元约 714 RMB，到货时间暂不得而知。【7451154】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Anker公布24K镀金USB-C转Lighting数据线http://news.zol.com.cn/745/7451154.html