中关村在线消息：据悉，三星已和多家品牌达成合作，能让消费者在智能电视上使用各种健身应用程序。



三星智能电视Health应用：提供数千小时的健身内容

今日三星宣布自家Health应用正式登陆2020年款智能电视，该服务将提供超过5000小时的健康内容和超过250个视频，其中包括瑜伽、心智训练、力量训练、拉伸、杠铃、普拉提、舞蹈和有氧运动等冥想和健身活动。



这些类型的内容将在第一年内免费，并由Calm、obé fitness、barre3、Echelon、Fitplan和Jillian Michaels Fitness提供。

在今天的发布会上，三星电子服务业务执行副总裁Won-Jin Lee表示：“Samsung Health的整体意图是，无论消费者身处何地，在三星的各个平台上都能满足消费者的需求，激励他们过上更健康的生活。“”

“我们知道要做到这一点，我们需要开发一个以用户为中心的、身临其境的平台，提供各种家庭内健身和健康选择。“”

目前因受新冠疫情的影响，我们希望Samsung Health的推出，能让我们的消费者更关注自己的身体和心理健康。【7451141】

（文中图片来自互联网）

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