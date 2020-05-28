中关村在线消息：近日据彭博社消息，苹果刚刚收购了位于安大略省的机器学习初创企业 Inductiv，以改善 Siri 的使用体验。



苹果收购Inductiv公司 将改善Siri使用体验

苹果在一份声明中称：“苹果会不时地收购一些规模较小的技术型企业，但通常不会谈论目的和相应的计划”。

收购之后，Inductiv 工程团队将纳入苹果麾下，从事 Siri、机器学习、数据科学等方面的工作。

在被苹果收购之前，Inductiv 已经创造了一项技术，可借助人工智能（AI）来自动识别和纠正机器学习（ML）的错误数据。

“干净”的数据对机器学习来说至关重要，作为一种当下很是流行、且功能极其强大的 AI 应用，其能够在软件改进上减少对人工的依赖。

这项工作属于数据学科想范畴，也是苹果实现更广泛的机器学习战略的一个关键要素。过去几年，苹果已经收购了多家与 AI 和机器学习相关的企业，比如 Voysis、Xnor.ai、Turi、Perceptio 和 Tuplejump 。

Siri 与机器学习部门负责人 John Giannandrea 表示，他们希望此类收购可进一步改善底层技术。【7451137】

（文中图片来自互联网）

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