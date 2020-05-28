中关村在线消息：北京时间5月28日消息，今天分众传媒对外发布了《关于深交所中小板公司管理部问询函回复的公告》。在这份公告中，分众传媒表示自查发现，公司不存在配合客户虚增广告费用的情形，不存在确认广告收入后又以其他方式返还客户的情形。



分众传媒回应瑞幸广告费问题 没配合造假

根据此前的公开数据显示，瑞幸咖啡自 2018 年起分别在分众传媒电梯媒体、影院媒体发布广告以进行品牌营销和产品推广。

之前据多家权威媒体报道，纳斯达克交易所通知瑞幸咖啡必须摘牌。瑞幸方面表示收到退市通知，摘牌听证会通常会安排在请求后的30-45天。纳斯达克通知瑞幸咖啡必须摘牌，基本宣告者瑞幸咖啡自爆财务造假事件的最终结局。

瑞幸咖啡成立于2017年10月31日，18个月后就在美国纳斯达克火速上市，创造了国内互联网公司最快的上市记录。瑞幸咖啡首日以25美元开盘，比发行价17美元涨幅近48%，收盘上涨19.88%，报20.38美元，总市值47.4亿美元。

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