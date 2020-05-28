浪潮发布基于傲腾持久内存系列解决方案

日前，浪潮发布基于傲腾持久内存的四大系列25款场景化解决方案，覆盖大数据分析、数据库、云与虚拟化、分布式存储等应用场景，该系列方案基于浪潮M5服务器和英特尔傲腾持久内存，创新IT架构，填补存储层次空缺，提升性能和效率的同时降低TCO，为全球各行业用户提供计算力支撑，为企业迎接智慧时代提供更优解决方案。

随着云计算、人工智能、物联网等技术的蓬勃发展，传统的生产生活方式正在重构，无人驾驶、智慧工厂、智能零售、远程医疗、智慧教育等场景无处不在，智慧时代已然来临。新兴应用层出不穷，看的见的是对我们生活的改变，看不见的是对IT基础架构的重塑。

永远的难题：效率、弹性、成本

据IDC预测，2025年全球数据量将达到175ZB，数据蕴含巨大价值，然而其利用率却不足12%，想要发挥数据价值，企业需要更强计算力。

当前，企业在数字化转型过程中往往面临三大难题：效率、弹性、成本。效率和成本总是鱼和熊掌不可兼得，随着数据库不断增大，计算力往往会受到内存的限制，造成访问当前不在内存中的数据时所需的时间增多。将数据移动到系统内存，可加快数据库查询速度，然而摆在企业数据中心面前的问题是，内存历来成本高昂，容量有限而且无法在系统重启期间保存数据，这不可避免地限制了数据库性能。弹性方面，则要求IT基础架构能够灵活弹性扩展，满足未来3-5年业务发展的需要，当新技术产生时，能够在系统中快速应用并创造价值。

性能提高近3倍更高投资回报率

面对智慧时代传统计算架构瓶颈，浪潮打造面向云和虚拟化、数据库、数据分析与AI、存储四大系列共25款解决方案，以浪潮M5系列服务器搭载英特尔傲腾持久内存为基础，颠覆原有数据库系统架构，在动态随机存储器（DRAM）与固态盘之间构建大容量持久内存层，借助智能数据管理功能，数据可智能存入适合它们的层级，帮助用户在靠近处理器的内存系统上加载规模远超以往的数据集，满足包括内存数据库在内的，几乎所有对大内存有要求的应用负载需求，让更多数据处理分析更加高效。例如在SQL数据库场景中，采用浪潮双路服务器NF5280M5搭载傲腾持久内存，数据库性能可提高近3倍。

浪潮解决方案面向未来，为企业建设数字化转型而设计，让新技术的应用变得简单，傲腾持久内存作为一种全新的内存技术，与传统内存外观并无差异，可直接插在M5服务器内存插槽上，突破以往的内存限制，带来数据持久性、更优的弹性和强大的硬件增强型加密等功能，轻松满足数据分析、云、虚拟化等众多工作负载对性能的严苛要求。

随着数据中心成本在企业业务运营中所占的比重越来越大，如何保障投资回报率是企业绕不过的问题。傲腾持久内存，单一模块可提供128GB/256GB/512GB三种规格，更大容量，更低成本，例如在浪潮高端八路服务器TS860M5上可同时配置传统DDR4DRAM内存和傲腾持久内存，实现高达24TB（每路最高3TB）内存容量。在虚拟化云平台场景下，经测试浪潮服务器搭载英特尔傲腾持久内存，每节点可部署的虚拟机数量增大多达36%，成本降低多达30%，数据库IOPS高达1370万。

迈入智慧时代驾驭数据洪流

浪潮基于傲腾持久内存的解决方案已在国内众多领先的互联网、金融科技、通信、交通等行业客户实践中取得成功，例如某航空信息公司为了缩短运价服务这一典型的OLAP（在线分析）场景的响应时长，其运价服务内存数据库平均每小时内存刷新数据达到4T，需要数据库服务器配置大容量的内存系统，浪潮提供了四路服务器NF8480M5，并充分利用傲腾持久内存大容量、断电不丢失的特性，较原方案内存容量提升12.5%达13.5TB，大大降低系统延迟10%以上，且成本降低30%。

未来，浪潮将持续帮助企业应用实现架构创新，不断丰富解决方案阵列，如数据收集方案Flume、数据交换方案Sqoop、实时计算方案Flink、训练推理方案AnalyticsZoo、分布式存储方案Alluxio等，同时也在积极与众多ISV联合创新，帮助企业在追求业务发展和控制总体拥有成本之间获得平衡，是企业应对智慧世界，驾驭数据洪流的理想选择。

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