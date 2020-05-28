早报：PS5游戏发布会要来了 Intel明年放大招

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条近期热度非常高的索尼PS5相关的新闻。

PS5线上游戏发布会将于6月3日举办





Jason Schreier和望月崇这两位游戏媒体领域的大佬爆料称，索尼将于6月3日举办PS5线上游戏发布会，届时将集中展示一批PS5游戏，并会展示PS5的一些细节，但不是全部。

最近比较活跃的VentureBeat编辑Jeff Grubb的爆料也印证了上述消息，他称PS5线上游戏发布会将在6月2日之后，6月4日之前举办，这不就是6月3日嘛。

苹果iPhone 11的音响效果如何呢？来看下面这条。



DXO公布苹果iPhone 11音频得分





DXOMARK放出了iPhone 11的音频得分，与iPhone 11 Pro Max的总体分相同，均为71分，排在DXO音频榜的第五名。其中，iPhone 11的播放得分为72分，录音得分为68分。

目前DXO音频榜的TOP5分别是小米10 Pro 76分，华为Mate 20X 75分，iPhone XS Max和OPPO Find X2 Pro均为74分，iPhone 11和iPhone 11 Pro Max 均为71分。

Intel明年引入DDR5和PCIe 5.0





Intel公关总监Trey Campbell近日透露，Intel将在明年推出新一代至强处理器，代号为Sapphire Rapids，并将采用增强版10nm+工艺，新一代Willow Cove CPU架构，首次引入DDR5内存和PCIe 5.0总线。

瑞幸在复牌之后股价一路飙升让人未有意料。

瑞幸股价开盘后继续大涨29.6%





继周二股价收涨53.24%之后，瑞幸股价在今日开盘后继续大涨29.6%，报2.76美元，总市值达到6.8亿美元。

瑞幸在5月15日收到美国证券交易委员会上市资格部门书面通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌，瑞幸要求举行听证会。

传字节跳动2019年利润达30亿美元





据外媒报道，字节跳动2019年的利润预计将达到30亿美元。对此，字节跳动方面表示：“对市场传言不予回应”。

此前也有据外媒报道，字节跳动的估值在疫情超过1000亿美元，在一些非公开的交易中甚至达到了1400亿美元。

最后来看一条游戏新闻。

IGN大型线上游戏展时间表公布





买买买的时间又到了，Epic的促销活动还没开始，CDPR的GOG平台也开始了夏季促销活动。活动将从今天持续至6月15日，最高折扣可达95%OFF，3000款以上的游戏将参与打折。你准备好了吗？

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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