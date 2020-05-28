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    早报：PS5游戏发布会要来了 Intel明年放大招

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

    先来看一条近期热度非常高的索尼PS5相关的新闻。

    PS5线上游戏发布会将于6月3日举办

    早报：

    Jason Schreier和望月崇这两位游戏媒体领域的大佬爆料称，索尼将于6月3日举办PS5线上游戏发布会，届时将集中展示一批PS5游戏，并会展示PS5的一些细节，但不是全部。

    最近比较活跃的VentureBeat编辑Jeff Grubb的爆料也印证了上述消息，他称PS5线上游戏发布会将在6月2日之后，6月4日之前举办，这不就是6月3日嘛。

    苹果iPhone 11的音响效果如何呢？来看下面这条。

    DXO公布苹果iPhone 11音频得分

    早报：

    DXOMARK放出了iPhone 11的音频得分，与iPhone 11 Pro Max的总体分相同，均为71分，排在DXO音频榜的第五名。其中，iPhone 11的播放得分为72分，录音得分为68分。

    目前DXO音频榜的TOP5分别是小米10 Pro 76分，华为Mate 20X 75分，iPhone XS MaxOPPO Find X2 Pro均为74分，iPhone 11和iPhone 11 Pro Max 均为71分。

    Intel明年引入DDR5和PCIe 5.0

    早报：

    Intel公关总监Trey Campbell近日透露，Intel将在明年推出新一代至强处理器，代号为Sapphire Rapids，并将采用增强版10nm+工艺，新一代Willow Cove CPU架构，首次引入DDR5内存和PCIe 5.0总线。

    瑞幸在复牌之后股价一路飙升让人未有意料。

    瑞幸股价开盘后继续大涨29.6%

    早报：

    继周二股价收涨53.24%之后，瑞幸股价在今日开盘后继续大涨29.6%，报2.76美元，总市值达到6.8亿美元。

    瑞幸在5月15日收到美国证券交易委员会上市资格部门书面通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌，瑞幸要求举行听证会。

    字节跳动2019年利润达30亿美元

    早报：

    据外媒报道，字节跳动2019年的利润预计将达到30亿美元。对此，字节跳动方面表示：“对市场传言不予回应”。

    此前也有据外媒报道，字节跳动的估值在疫情超过1000亿美元，在一些非公开的交易中甚至达到了1400亿美元。

    最后来看一条游戏新闻。

    IGN大型线上游戏展时间表公布

    早报：

    买买买的时间又到了，Epic的促销活动还没开始，CDPR的GOG平台也开始了夏季促销活动。活动将从今天持续至6月15日，最高折扣可达95%OFF，3000款以上的游戏将参与打折。你准备好了吗？

    好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

    （本文图片来自于互联网）

    （7450826）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：PS5游戏发布会要来了 Intel明年放大招http://news.zol.com.cn/745/7450826.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/745/7450826.html report 1779 科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。先来看一条近期热度非常高的索尼PS5相关的新闻。PS5线上游戏发布会将于6月3日举办Jason Schreier和望月崇这两位游戏媒体领域的大佬爆料称，索尼将于6月3日举办PS5线上游戏发布会，届时将集中展示一批PS5游戏，并会...
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