中关村在线消息：北京时间5月27日消息，今天上午，京东零售与快手科技正式签署战略合作协议。在签署合作协议之后，双方将会在供应链上实现深度的合作。与此同时，快手用户也可以在客户端上直接购买京东自营商品，并且不需要跳转。



传闻成真！快手用户可直接购买京东自营产品

据了解，双方将进行供应链方面的深入合作。京东零售将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户将可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。

这一合作将于今年京东618和快手616品质购物节期间落地。据悉，今年6月16日-18日期间，部分快手达人直播带货的商品将来自京东自营。

此外，双方将加强品牌营销能力共建，快手进行主播直播及短视频营销推广，京东零售提供联合营销及履约能力，提升双方品牌核心竞争力。双方还将基于京东零售对购物行为数据以及快手对短视频、直播、直播电商行为数据的理解，共同探索精准营销能力共建。

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