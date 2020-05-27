中关村在线消息：据悉，苹果在今天发布了 macOS Catalina 10.15.5 正式版，这是 macOS Catalina 第五次版本更新，距离 10.15.4 相隔两个月的时间。







MacOS Catalina 10.15.5 正式版发布

macOS Catalina 10.15.5 在“节能”设置中为笔记本电脑带来了电池健康管理功能，增加了控制 FaceTime 群聊期间视频拼贴自动突显的选项以及用于微调 Pro Display XDR 内建校准的控制。



本更新还提高了 Mac 的稳定性、可靠性和安全性。

电池健康管理：

电池健康管理有助于最大限度延长 Mac 笔记本电脑的电池使用寿命

“节能”偏好设置面板现会显示电池状态并在电池需要维修时提供建议

可选择停用电池健康管理

FaceTime 通话突显偏好设置：

增加了控制 FaceTime 群聊期间自动突显的选项，可在参与者说话时保持视频拼贴大小不变

适用于 Pro Display XDR 的校准微调

增加了用于微调 Pro Display XDR 内建校准的控制，通过调整白点和亮度来精确匹配您自己的显示器校准目标

本更新还包括错误修复和其他改进。

修复了“提醒事项”可能无法针对重复性提醒事项发送通知的问题

解决了可能无法在登录屏幕输入密码的问题

修复了安装更新后“系统偏好设置”仍旧显示通知标记的问题

解决了在使用视频会议 App 后尝试使用内建摄像头时可能无法检测到的问题

解决了搭载 Apple T2 安全芯片的 Mac 电脑其内置扬声器可能未在“声音”偏好设置中显示为声音输出设备的问题

修复了当 Mac 处于睡眠状态时，从 iCloud 照片图库上传和下载媒体文件时存在的稳定性问题

解决了传输大量数据到 RAID 宗卷时存在的稳定性问题

修复了“辅助功能”偏好设置中的“减弱动态效果”未降低 FaceTime 群聊时动画速度的问题 【7449983】

（文中图片来自互联网）

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