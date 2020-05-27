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    希捷推出支持游戏的FireCuda 120 SATA固态硬盘

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：据悉，在今日希捷推出了面向游戏玩家的 FireCuda Gaming 系列 SATA 固态硬盘新品，尽管出于营销的目的而加上了 Gaming 的字样，但用户仍可将之部署到游戏之外的用途。

    希捷推出游戏玩家向的FireCuda 120 SATA固态硬盘

    希捷推出游戏玩家向的FireCuda 120 SATA固态硬盘 希捷推出支持游戏的FireCuda 120 SATA固态硬盘

    FireCuda 120 系列 SSD 采用了传统的 SATA 接口，而不是最新的 PCIe NVMe ，即便如此，两者在游戏体验方面的差距可以忽略不计，而且用户最高可选 4TB 的游戏存储空间。

    FireCuda 120 理论接口速率为 6Gbps，持续读写参数为 560 MB/s 和 540 MB/s 。

    该系列 SATA SSD 具有极高的耐用性，平均无故障MTBF使用时间为 180 万小时、写入量也高达 5600 TBW，原厂提供五年有限保修。

    FireCuda 120 系列 SATA SSD 可选最高 4TB 容量，另外可选 500GB / 1TB / 2TB 版本，感兴趣的朋友可参考亚马逊上的报价。

    FireCuda 120 系列售价分别为 104.99 / 199.49 / 388.49 / 650.99 美元，约合 749 / 1423 / 2771 / 4644 RMB 。【7449938】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7449938.html report 819 中关村在线消息：据悉，在今日希捷推出了面向游戏玩家的 FireCuda Gaming 系列 SATA 固态硬盘新品，尽管出于营销的目的而加上了 Gaming 的字样，但用户仍可将之部署到游戏之外的用途。希捷推出支持游戏的FireCuda 120 SATA固态硬盘FireCuda 120 系列 SSD 采用了传统的 S...
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