中关村在线消息：据悉，在今日希捷推出了面向游戏玩家的 FireCuda Gaming 系列 SATA 固态硬盘新品，尽管出于营销的目的而加上了 Gaming 的字样，但用户仍可将之部署到游戏之外的用途。





希捷推出支持游戏的FireCuda 120 SATA固态硬盘

FireCuda 120 系列 SSD 采用了传统的 SATA 接口，而不是最新的 PCIe NVMe ，即便如此，两者在游戏体验方面的差距可以忽略不计，而且用户最高可选 4TB 的游戏存储空间。



FireCuda 120 理论接口速率为 6Gbps，持续读写参数为 560 MB/s 和 540 MB/s 。

该系列 SATA SSD 具有极高的耐用性，平均无故障MTBF使用时间为 180 万小时、写入量也高达 5600 TBW，原厂提供五年有限保修。

FireCuda 120 系列 SATA SSD 可选最高 4TB 容量，另外可选 500GB / 1TB / 2TB 版本，感兴趣的朋友可参考亚马逊上的报价。

FireCuda 120 系列售价分别为 104.99 / 199.49 / 388.49 / 650.99 美元，约合 749 / 1423 / 2771 / 4644 RMB 。【7449938】

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