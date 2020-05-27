中关村在线消息：北京时间5月27日消息，昨天小米正式对外公布了Redmi新机Redmi 10X系列手机。随后，小米集团公关部总经理徐洁云在微博上表示，5G先锋就是得有先锋的样子。另外，天玑820处理器也将长期独占。



小米徐洁云确认 天玑820处理器将长期独占

Redmi 10X系列采用了基于7nm工艺制程打造的联发科天玑820芯片，由4 x Cortex A76 2.6GHz+4×Cortex A55 2.0GHz 8个核心组成，GPU为Mali-G57 MC5，支持5G双载波聚合、5G+5G双卡双待、SA、NSA双模5G。

另外，Redmi 10X系列屏幕采用了6.57英寸2400×1080 AMOLED，搭载了双面康宁第五代大猩猩玻璃，内置4420mAh电池，前置1600万像素摄像头，后置4800万像素主摄方案，30倍变焦四摄和OIS光学防抖，配备线性马达，支持IP53的防水，6GB/8GB+128GB/256GB可选，起售价仅1599元，拥有白色、紫色、蓝色和金色等配色。

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