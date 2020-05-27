中关村在线消息：近日据外媒消息，来自瑞士的一个团队称他们已经开发出并推出了首个使用苹果和谷歌框架的数字新冠接触者通知应用APP。



瑞士推出苹果和谷歌API打造的新冠接触者追踪APP

这款应用叫SwissCovid，已于本周一进入试点阶段，目前瑞典军队、医院工作人员和公务员都已经对其展开测试。

该应用由瑞士洛桑联邦理工学院和苏黎世等机构联合开发，其依赖于一种“去中心化”的方法。

这些机构的开发团队表示，他们的应用是世界上第一个真正推出的基于苹果、谷歌框架的该类型应用。

跟其他数字接触者追踪工作不同的是，基于API的应用必须遵守一套隐私和安全协议，诸如严格的选择加入策略、分散的数据存储、加密和匿名措施等。

由于苛刻的要求，一些政府如英国和美国犹他州已经决定放弃API以自己的解决方案，但据BBC报道，英国国家医疗服务体系仍在考虑将苹果-谷歌API作为后备计划。

据瑞士新闻网站Swissinfo.ch报道，谷歌版本的应用在访问被限制之前被意外泄露给了公众，不过EPFL称该事件不会影响到试点工作。

瑞士议会将在6月就该应用的法律依据展开辩论。如果获得批准，它将在当月中旬正式向公众发布。【7449848】

（文中图片来自互联网）

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