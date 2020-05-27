董明珠两会建议建立家电安全使用年限强制性标准

中关村在线消息：从董明珠自媒体官方微博上，我们发现在两会期间，作为人大代表的董明珠提了一系列建议，有关于社会的，也有关乎行业的，其中她提到建议尽快建立家电产品安全使用年限强制性标准。





董明珠表示，由于国内家用电器强制性报废标准和相关立法滞后，市场上现有大量老龄化、超期服役的家用电器，存在巨大的安全隐患。如何处理这些家电处于无法可依的状态，建议尽快建立家用电器安全使用年限强制性国家标准，保护人民群众的生命和财产安全。

当然董明珠也不只是空口说说，而是确实提出了6点建议：

一是明确每类家电产品，特别是能较长时间使用的家电产品的安全使用年限；

二是关于家电使用年限方面的标准要以强制性标准或法律法规的形式出台，提高执行效果；

三是厂家要在产品上明显的位置，告知消费者安全使用年限的具体截止时间，方便指引消费者及时更换老旧家电产品；

四是倡导消费者在安全使用年限到期后主动报废或更换老产品，如消费者未按时间要求处理而发生事故的，不应由厂家承担责任；

五是超过安全使用年限的产品，如发生质量问题，厂家可以通过暂停售后服务等方式引导消费者更换产品；

六是建立废旧家电回收体系，规范废旧家电交易，严禁超期服役的废旧家电进入二手市场和农村市场。

大家对这些建议怎么看？欢迎在评论区进行讨论。

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