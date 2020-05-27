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    联想真无线耳机新专利曝光 与AirPods类似

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，外媒 91Mobiles 曝光了联想新款真无线耳机的专利插图，可知其采用了类似苹果 AirPods 的外形设计，但挂杆部分较为平整。

    联想真无线耳机新专利曝光

    联想真无线耳机新专利曝光
    联想真无线耳机新专利曝光

    国家知识产权局的文档中未披露新品的官方代号，但与当前在售的 HT20 产品线一样，联想新款真无线耳机有望延续高性价比的市场营销策略。

    从图中看出，联想 TWS 耳机新品采用了类似苹果 AirPods 的设计，但挂杆部分较为平整，或支持基于触摸的音频控制，且每只耳机在底部配备了充电针脚触点和麦克风。

    联想之前推出过 HT10 Pro、HT20、HE18 和 HD116 等支持一键音效调节的音频产品。遗憾的是，专利文档中未提供便携式充电收纳盒的外形，因而无法知晓联想新款 TWS 到底走的是高端、还是平价路线。

    作为参照，联想 HT10 Pro 等音频产品还具有 IPX5 防护等级，支持蓝牙 5.0 连接20 米有效范围，带盒可提供长达 48 小时的音乐播放。

    联想 HT20 可提供 25 小时的续航，HE18 则支持 12 小时音乐播放和 240 小时待机，并且能够同时连接到两个设备。

    联想 HD116 头戴式耳机支持 HSP / HFP / AVRCP / A2DP 编解码，以及 24 小时的播放时间。

    联想 HT10 Pro、HT20 Pro、HE18 和 HD116 分别售 4499 / 3799 / 1999 / 2499 卢比约合 425 / 359 / 189 / 236 RMB。【7449745】

    （文中图片来自互联网）

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