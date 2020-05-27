早报：一加决定扩展产品线 ARM发布新一代CPU架构

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的新闻。

刘作虎：一加决定扩展产品线与价格区段





一加创始人兼CEO刘作虎发文称，经过深思熟虑，一加决定将扩展产品线与价格区段，率先在海外部分区域推出更多类别与丰富价格区间的产品，并在时机成熟后推向国内市场。

刘作虎表示，经过高端机市场近七年的耕耘，现在的一加已经有了充分的人力与技术储备，有信心可以做到多元产品的协同发展。

下面来看一条CPU新品的消息。



ARM发布新一代CPU架构Cortex-A78





ARM公司正式发布新一代CPU架构Cortex-A78，适用于5nm工艺，性能提升20%，功耗降低50%。同时推出的还有高性能CPU Cortex-X1，使用全新架构，性能较前代CPU提升30%，比Cortex-A78提升22%，机器学习性能提升100%。

比亚迪很多人将其和车挂钩起来，事实上比亚迪旗下也有半导体公司。

比亚迪半导体完成A轮融资19亿元





比亚迪半导体有限公司宣布完成A轮融资19亿元，红杉资本、中金资本及国投创新领投，投后估值超过94亿元。

据悉，比亚迪半导体主要业务涉及功率半导体、智能控制IC、智能传感器及光电半导体的研发、生产及销售等。

下面来看两条苹果相关的新闻。

苹果Pro Display XDR获年度最佳显示器奖





还记得苹果去年发布的那个天价显示器Pro Display XDR吗？该显示器日前获得了第二十六届年度显示器行业奖的“年度最佳显示器”大奖。

据悉，苹果Pro Display XDR是一款32英寸LCD面板6K视网膜Retina显示器，拥有超过2000万个像素，售价39999元起。

“此应用程序不再与您共享”Bug已修复





苹果官方表示目前已经修复了iOS之前出现的“此应用程序不再与您共享”Bug，并称该Bug与Apple家庭共享系统的bug临时修复方法有关。

最后来看一条游戏新闻。

IGN大型线上游戏展时间表公布





IGN在昨晚公布了即将到来的大型线上游戏展的时间表，游戏展将于6月4日开幕，持续近一个月时间，期间包括来自XBOX、EA、CDPR、Capcom、万代南梦宫、暴雪等独家游戏内容将公开，比如《火炬之光3》《四海兄弟 决定版》《废土3》等。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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