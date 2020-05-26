QQ音乐回应15秒语音广告 非会员小批量测试

中关村在线消息：北京时间5月26日消息，此前有许多用户反映，他们在QQ音乐收听音乐的时候遇到了15秒语音广告，并且其中有一些会员用户遇到了这样的情况。今天，腾讯音乐回应称这是为一些歌手的新歌宣发，在非绿钻会员用户中进行的个性化语音推介的小批量测试。



图片说明

腾讯音乐提到，一些用户在切换两首歌的时候可能收到一次该用户常听的歌手亲自录制的新歌语音推介。腾讯音乐也表示“QQ音乐播放一半插入语音广告”、“会员也听到语音广告”等传言都是子虚乌有。

以下为QQ音乐方针对网络传言的回应全文：

近两天有人在网络上歪曲事实、恶意散播“QQ音乐播放一半插入语音广告”、“会员也听到语音广告”等谣言。

实际上，这是此前我们为一些歌手的新歌宣发，在非绿钻会员用户中进行的个性化语音推介的小批量测试：根据用户的听歌习惯，用户常听的歌手发布新歌后，用户听歌时，在两首歌曲播放之间，可能收到一次该用户常听的歌手亲自录制的新歌语音推介。同时，我们也并未收到任何绿钻会员声称听到新歌语音推介的真实反馈。感谢大家的关注与反馈，请大家切勿听信和传播谣言。如有垂询及意见反馈，欢迎联系qqmusichelp@tencent.com。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：QQ音乐回应15秒语音广告 非会员小批量测试http://news.zol.com.cn/744/7449227.html