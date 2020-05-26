中关村在线消息：北京时间5月26日消息，近日有代理商表示董明珠的7亿元直播带货中，包含了经销商的支持。如果经销商不积极拿货，就完成不了之前签订的年度销售任务，后续各类事项都会受到影响。随后，董明珠对此进行了回应，表示现在编故事的人太多了。



董明珠回应直播让经销商刷单 根本不存在这个事

董明珠提到：“现在编故事的太多了，我们是跟京东搞的一场大活动，根本不存在这个事情！格力电器新闻媒介主管也回应称，没有让经销商或者代理商去直播间刷单，报道里说的广东格力空调代理商收到格力业务员的通知，在格力总部甚至没有业务员这种员工。”

5月10日，格力董明珠快手直播带货首秀，3小时成交破3.1亿。其中开卖半小时销售额破1亿，100分钟破2亿。

根据快手给出的数据显示，董明珠开播仅有半个小时，格力旗下三款产品成交额就已经超过一亿，其中格力品悦正1.5匹单制冷定频空调，销售量超过了5万台，单品成交破1亿。售价1.2万的新冠消毒空气净化器销量超100台。

整场直播下来，董明珠快手直播带货首秀，最终成交破3.1亿。这相当于去年董明珠线上店近一年的销售额。

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