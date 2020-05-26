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    OPPO Reno 4官方预热：超轻薄别被风吹跑了

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：OPPO将于下月发布新机OPPO Reno 4，现在官方的预热已经开始了，今天官微大提新机的轻薄优势。

    OPPO Reno4/Pro 官方预热：超轻薄机身，小心被风吹跑

    在今天的官方宣传海报中，OPPO配文写道：“超轻薄，小心点，别被风吹跑了。”官方称：”手持拍视频，轻薄无负担。OPPO视频手机Reno4系列超轻薄机身带来全新手感体验。“

    就此来看，视频拍摄和轻薄机身将是OPPO Reno 4主要卖点，并且根据爆料，OPPO Reno 4的重量仅为183g，厚度为7.8毫米，这在当下人均大电池的时代确实轻薄了很多。

    就在昨天，OPPO Reno 4已经现身工信部官网，其中重量确实是显示183g，而OPPO Reno 4 Pro更是只有172g。

    爆料称，OPPO Reno4将采用6.4英寸1080p屏幕，搭载骁龙765G处理器，采用3200万像素+200万像素前置双摄，后摄为4800万像素+800万像素+200万像素三摄，电池容量4000mAh，支持65W超级快充。

    （7449026）

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