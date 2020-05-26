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    华为官宣 MatePad Pro 5G 国行5月27日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间5月26日消息，今天上午，华为终端官方微博正式对外宣布，华为MatePad Pro 5G新品品鉴会即将在5月27日晚间20点举行。此次的华为新品品鉴会主题为“用速度，突破想象，5G重构创造力”。

    华为官宣 MatePad Pro 5G 国行5月27日发布
    华为官宣 MatePad Pro 5G 国行5月27日发布

    今年2月的华为终端产品与战略线上发布会上，华为正式发布了MatePad Pro 5G版。MatePad Pro采用10.8英寸全面屏，分辨率达到2560x1600像素，280PPI，屏占比高达90%，DCI-P3电影级色域2K屏。

    MatePad Pro内置4个扬声器，左右各两颗，拥有4声道体验。同时，MatePad Pro也提供了5个麦克疯，包括一个去噪麦克风。

    MatePad Pro搭载麒麟990 5G芯片，这也是意料之中的，强劲的性能支持MatePad Pro游玩3A游戏已经云游戏。

    续航方面，MatePad Pro支持40W有线超级快充，也是全球首款支持双向无线充电的平板电脑。

    在应用体验方面，MatePad Pro 5G提供平行视界创新性突破，一个应用可以打开两个窗口，并可以随意调整两个窗口的大小，让应用体验更顺手。目前已有支持3000+款应用支持平行视界。

    同时推出的还有智能键盘Smart Magnetic Keyboard，具有1.3mm长键程，有两个可调节角度，支持无线充电。

    （本文图片来自互联网）

    （7449021）



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7449021.html report 988 中关村在线消息：北京时间5月26日消息，今天上午，华为终端官方微博正式对外宣布，华为MatePad Pro 5G新品品鉴会即将在5月27日晚间20点举行。此次的华为新品品鉴会主题为“用速度，突破想象，5G重构创造力”。华为官宣 MatePad Pro 5G 国行5月27日发布今年2月的华为终端...
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