中关村在线消息：近日据悉，外网ResetEra论坛上就有一位叫做Deeke的网友，把2019年各个游戏大厂的收入进行了汇总制作成一张图，图中显示2019年游戏公司收入排名前三的为：索尼、腾讯、任天堂。



2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三

图中显示，2019年索尼PlayStation以181.9亿美元的收入排名第一，腾讯以162.24亿美元的收入排名第二，任天堂以120.1亿美元的收入排名第三，微软Xbox以102.6亿美元的收入排名第四，网易以66.68亿美元的收入排名第五。

2019年游戏公司收入排行榜：

1、索尼PlayStation 181.9亿美元

2、腾讯 162.24亿美元

3、任天堂 120.1亿美元

4、微软Xbox 102.6亿美元

5、网易 66.68亿美元

6、动视暴雪 63.88亿美元

7、EA 55.37亿美元

8、Take-Two 30.89亿美元

9、万代南梦宫 30.18亿美元

10、SE 23.86亿美元

11、Nexon 22.86亿美元

12、网石游戏 18.83亿美元

13、育碧 14.46亿美元

14、科乐美 13.03亿美元

15、世嘉 11.53亿美元

16、卡普空 7.673亿美元

17、THQ Nordic 3.225亿美元

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