中关村在线消息：近日据悉，外网ResetEra论坛上就有一位叫做Deeke的网友，把2019年各个游戏大厂的收入进行了汇总制作成一张图，图中显示2019年游戏公司收入排名前三的为：索尼、腾讯、任天堂。
2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三
图中显示，2019年索尼PlayStation以181.9亿美元的收入排名第一，腾讯以162.24亿美元的收入排名第二，任天堂以120.1亿美元的收入排名第三，微软Xbox以102.6亿美元的收入排名第四，网易以66.68亿美元的收入排名第五。
2019年游戏公司收入排行榜：
1、索尼PlayStation 181.9亿美元
2、腾讯 162.24亿美元
3、任天堂 120.1亿美元
4、微软Xbox 102.6亿美元
5、网易 66.68亿美元
6、动视暴雪 63.88亿美元
7、EA 55.37亿美元
8、Take-Two 30.89亿美元
9、万代南梦宫 30.18亿美元
10、SE 23.86亿美元
11、Nexon 22.86亿美元
12、网石游戏 18.83亿美元
13、育碧 14.46亿美元
14、科乐美 13.03亿美元
15、世嘉 11.53亿美元
16、卡普空 7.673亿美元
17、THQ Nordic 3.225亿美元
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（文中图片来自互联网）
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