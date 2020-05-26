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    2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，外网ResetEra论坛上就有一位叫做Deeke的网友，把2019年各个游戏大厂的收入进行了汇总制作成一张图，图中显示2019年游戏公司收入排名前三的为：索尼、腾讯、任天堂。

    2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三
    2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三

    图中显示，2019年索尼PlayStation以181.9亿美元的收入排名第一，腾讯以162.24亿美元的收入排名第二，任天堂以120.1亿美元的收入排名第三，微软Xbox以102.6亿美元的收入排名第四，网易以66.68亿美元的收入排名第五。

    2019年游戏公司收入排行榜：

    1、索尼PlayStation 181.9亿美元

    2、腾讯 162.24亿美元

    3、任天堂 120.1亿美元

    4、微软Xbox 102.6亿美元

    5、网易 66.68亿美元

    6、动视暴雪 63.88亿美元

    7、EA 55.37亿美元

    8、Take-Two 30.89亿美元

    9、万代南梦宫 30.18亿美元

    10、SE 23.86亿美元

    11、Nexon 22.86亿美元

    12、网石游戏 18.83亿美元

    13、育碧 14.46亿美元

    14、科乐美 13.03亿美元

    15、世嘉 11.53亿美元

    16、卡普空 7.673亿美元

    17、THQ Nordic 3.225亿美元

    【7448975】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三http://news.zol.com.cn/744/7448975.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7448975.html report 939 中关村在线消息：近日据悉，外网ResetEra论坛上就有一位叫做Deeke的网友，把2019年各个游戏大厂的收入进行了汇总制作成一张图，图中显示2019年游戏公司收入排名前三的为：索尼、腾讯、任天堂。2019年游戏公司收入排名 索尼一腾讯二任天堂三图中显示，2019年索尼PlayStat...
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