中关村在线消息：近日据悉，苹果公司正在寻求在未来的几年中将光传感器集成到新型号的 AirPods 中。



据传新AirPods将配备与健康有关的“环境光传感器”

近日的一份新报告称，这预示着苹果可能如同传闻所言准备将健康监测功能集成到无线耳机中。

DigiTimes 在一篇付费专栏文章中报告说，ASE 技术可能涉及传感器的制造：

业内人士称：预计苹果将在未来 1-2 年内将环境光传感器（ALS）集成到下一代 “ AirPods” 设备中，而台湾的 ASE Technology 可能会处理新组件的后端流程，因为它已着手购买更多包装机。

该报告的预览版并未说明环境光传感器将提供的功能，但是今天的另一份 DigiTimes 报告认为它们将成为生物特征测量的组成部分：

ASE Technology 准备将其基于 SESUB嵌入衬底的半导体的 SiP 封装技术应用于苹果公司将推出的下一代 TWS真正的无线立体声耳机，此前该合约已签约处理高端 mmWave AiP天线。

根据行业消息来源，该工艺适用于 5G iPhone 和平板电脑。

该消息人士补充说，ASE 将 SiP 与用于 TWS 设备的的嵌入式 AI 设计相结合，使该设备能够监控心率，步数和健康状况，甚至进行智能平移和检测头部运动。

DigiTimes 的消息来源通常会提供可靠的信息，但是在解释该信息并准确解密 Apple 的计划时，该站点的记录却不尽相同。

但仍然可以认为，传感器可能与传闻中的健康监测功能有关，例如心率或耳朵的血氧饱和度。

夹式手指脉搏血氧仪的工作原理是通过血管发出红色和红外光，光检测器根据通过手指的光量来测量血氧量。这些传感器还可用于测量脉搏率。

在医院中基于耳朵的夹式脉搏血氧仪工作原理相同，并通过耳垂发出光线，一部分光被皮肤吸收，而未被吸收的部分到达另一侧的光传感器。

目前尚不清楚苹果能否在不重新设计 AirPods 和 AirPods Pro 入耳方式的情况下实现类似的功能。

就目前情况而言，该技术更可能的选择是苹果的健身型耳机：Powerbeats Pro 具有类似于 Freewavz 耳罩设计的真无线耳机，该耳机具有集成的脉搏血氧仪，用于测量血氧和心律。【7448958】

（文中图片来自互联网）

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