微软智能音箱新专利曝光 防止声音反射混响

中关村在线消息：近日据外媒patentlyapple报道，美国专利商标局日前授权微软了一项新专利，涉及了一款智能音箱设计。



微软智能音箱新专利曝光

微软的专利文件中显示，声控智能音箱是与语音识别系统相结合的音箱，用户可以与之交互。在声控智能家庭扬声器中，其麦克风阵列可被优化放置以允许形成传入语音命令的远场波，这个麦克风阵列的位置可以是圆形的。

虽然这允许优化全向远程语音拾音器，但这些设备所使用的环境通常不是全向的开放空间，硬声表面和软声表面的引入创造了吸收和反射表面，可以改变声音命令的接收。

这些声学表面提供混响，产生二次重叠信号，这通常是不可取的。

为了解决上述问题，微软提出的专利中包括使用智能音箱系统上的图像传感器来检测房间条件，允许校准智能音箱系统的麦克风，停用一个或多个麦克风，以防止声音反射混响。

在扬声器系统中的信号处理可以使用从灯光检测到的房间读数来确定扬声器系统与房间的一个或多个表面的接近度。

如果距离小于阈值距离，则可以使用与在麦克风阵列上接收语音信号相关的信号处理来考虑来自这些表面的声学反射。【7448828】

（文中图片来自互联网）

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