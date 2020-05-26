早报：用微信第三方工具要小心了

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条需要重视的新闻，尤其当你在使用第三方微信工具时。

注意！使用Wetool会导致微信被封号





微博有人爆料称，微信对使用Wetool工具的账号正在进行严厉打击，已经有不少人因此被封号。如果你在使用Wetool或其他高风险第三方工具，请暂时停止，等待微信方面回应。

据悉，Wetool是一款微信社群管理工具，支持群统计、自动接受好友、批量群邀请、自动踢人、多群转发、好友去重、智能机器人等原生微信不支持的功能。

下面来看两条科技新品的消息。



AirPods未来将搭载环境光传感器





据外媒报道，DigiTimes的一份报告显示，苹果计划在AirPods中集成环境光传感器，但没有提到其具体作用。有分析认为，环境光传感器可能与此前曝光的健康监测功能有关，只是仍尚待验证。

这个计划我们近期可能看不到了，因为苹果的计划是在未来几年内实现，况且很有可能今年我们连AirPods 3都看不到。

Galaxy S20+ 5G国行馥郁红版发布





三星Galaxy S20+ 5G是三星在今年开年推出的一款重磅旗舰机型，现在该机型国行迎来了一个全新配色馥郁红，售价7999元。

Galaxy S20+ 5G馥郁红的配置选择的是12GB+128GB版本，其他方面与其他配色版本一致，搭载高通骁龙865处理器，120Hz高刷新率屏幕，6400万像素主摄的后置四摄。

下面是一条5G相关的消息。

中兴5G产品获得ISO/IEC隐私保护国际标准认证





中兴通讯官网宣布，中兴通讯5G产品顺利通过英国标准协会(BSI)审核，成功获得ISO/IEC 27701：2019（隐私信息管理体系）国际标准认证。

中兴表示，此次认证覆盖中兴通讯5G NR和UME的研发和维护服务，既是对5G产品在用户隐私安全管理和保护能力的充分认可，也是对数据保护合规体系建设水平的印证。

最近各大公司发布的财报都能看出新冠疫情的影响。

美团点评Q1财报发布 受疫情影响严重





美团点评发布2020年第一季度财报，财报显示，美团点评第一季度总收入167.54亿元人民币，同比下滑12.6%；净亏损15.8亿元，同比扩大10.2%；营业损失17.2亿元人民币。

不过受到疫情重错，资本市场对美团倒是比较看好，周一盘中交易股价大涨6.16%，报125.8港元，总市值达到7330亿港元。

最后来看一条游戏新闻。

欧美服PS会免游戏确认《使命召唤：二战》





PlayStation官方确认《使命召唤：二战》将作为6月份欧美服的PS PLUS会免游戏于明日提供给所有PS PLUS会员，另外一款会免游戏将于本周晚些时候公布。之前有消息显示6月的另一款会免游戏为《漫威蜘蛛侠》，但官方尚未回应。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

（7448771）



本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报：用微信第三方工具要小心了http://news.zol.com.cn/744/7448771.html