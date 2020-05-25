中关村在线消息：北京时间5月25日消息，中国农业大学与拼多多宣布，双方联合举办第一届“多多农研科技大赛”，邀请全球的青年农业科学家、顶尖种植高手分别组队，利用先进的人工智能或精湛的园艺技术，在云南高原挑战草莓种植。为期4个多月的比赛中，来自全球农业领域的顶尖好手将通过“人机竞赛”，切磋出适宜本土化推广的种植方法。



人工智能和顶尖农人比赛种草莓 第一届“多多农研科技大赛”启动招募

本次大赛将在联合国粮食及农业组织（FAO）的技术指导下进行，这也是国内首个由互联网公司+高校组织的跨学科、跨领域的智慧农业比赛。

“中国农业发展正处于重大变革期，农业科技的飞速创新和重大突破，将对农业产业发展造成巨大影响。”中国农业大学副校长龚元石表示，双方将通过此次比赛，唤起更多青年农人、学者参与，探索“大国小农”背景下，更低成本、本土化的数字农业解决方案。

青年学者、种植大县好手齐聚，探索挑战“未来农业”

根据“多多农研科技大赛”组委会介绍，此次“农业种植人机竞赛”将分为科技组和传统组，分别面向高校、机构的青年学子，和草莓种植大县的顶尖农人展开重点招募。

在为期近4个月的比赛中，科技组队伍将在数字化的“无人温室” 中，利用IoT 设备、摄像头及传感器，收集温室种植环境和作物生长数据，创造出一套人工智能种植解决方案，并根据植物生长模型及复杂气候环境不断迭代优化，实现品效兼顾的“无人化生产”。而传统组队伍将利用丰富的种植经验和精湛管理技术，对传统的“小农生产”进行精细化升级，挑战科技组的人工智能系统。

5月6日起，比赛在国内外各大高校及草莓种植大县启动前期招募，来自瓦赫宁根大学、屯特大学、埃因霍温科技大学等荷兰顶尖农业高校，以及南京农业大学、西北农林科技大学等国内农业强校的青年学者，和辽宁东港、安徽长丰等国内草莓十强县的顶尖农人纷纷“组团”报名。

“这是一个开放性的赛事，我们鼓励来自学校、机构、公司的学子或农人，以混合组队的形式加入，共同探索智慧农业在国内的落地应用。”大赛组委会负责人兰克说，比赛的核心目的并非“输赢”，而是鼓励、启发更多从业者进入这一领域，探索出易于推广的农业科技成果。

当前，大赛的招募仍在紧张进行中，截止日期为6月6日，选手可通过大赛网站https://smartagricompetition.com/register 报名。满足条件的团队将被邀请参与初赛，并在专家团面前展示“人机竞赛”的创意与方案，每组得分最高的4支队伍将进入决赛。

15位院士、学者组成专家组，鼓励参赛选手多元化创新

此次大赛中，将由超15位的院士、专家分别担任评委及科学顾问，为参赛选手提供智识支持，以及公正、科学地评判成果。

专家组成员包括：中国工程院院士，国家农业信息化工程技术研究中心主任、首席专家赵春江；南京农业大学智慧农业研究院院长、自然资源部原副部长曹卫星；中国农业科学院教授，国家食物与营养咨询委员会顾问、前常务副主任梅方权；中国农业大学信息与电气工程学院教授、教育部长江学者特聘教授、国际信息处理联合会（IFIP）农业先进信息处理专委会主席李道亮；联合国粮农组织农业及消费者保护部研究与推广处主任Selvaraju Ramasamy等多领域学者。



人工智能和顶尖农人比赛种草莓 第一届“多多农研科技大赛”启动招募

中国工程院院士赵春江说，比赛将从“技术的先进性、技术的实用性、技术的经济性”三个关键指标进行评价，对于最终产出的草莓，既要比产量，还要比品质，鼓励多元化的模式创新。

为进一步推动比赛成果的落地应用，拼多多还将为获胜选手提供科研经费支持。同时，选手将有机会与国内顶尖专家一起，在拼多多扶贫助农项目“多多农园”中，帮助众多小农生产主体应用数字农业技术。

拼多多联合创始人赵佳臻说，目前中国的数字农业应用与生产，仍处于初级阶段。而拼多多作为中国最大的农产品上行平台之一，应尽己所能去推动国际一流数字农业解决方案在国内的落地应用，“这既是我们的长远战略，也是沉甸甸的社会责任”。

“科技正在改变着农业和粮食生产，如何做好农业数字化转型是一道必答题。”联合国粮农组织驻华代表处助理代表张忠军表示，粮农组织开发了多种应用程序、数据库和平台，为世界各国的农业数字化工作提供支持。他同时希望参赛选手能够积极应对挑战，形成一套切实可行、节本增效显著、可复制、可传播的数字农业技术模式与解决方案，推动数字农业发展。

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