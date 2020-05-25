中关村在线消息：北京时间5月25日消息，国内疫情好转，但国际疫情仍在持续。商务部数据显示，今年1-4月，受疫情影响，中国进出口总额9.07万亿元，下降4.9%。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%；贸易顺差4157亿元，减少30.4%。

“疫情来了，中国打上半场，外国打下半场，外贸人打全场。”一句玩笑，却道出了不少外贸企业的心酸。寻求发展国内市场，成了不少外贸企业近年来最重要的任务之一。



人民网研讨产业带转型：拼多多等电商降低企业转内销成本

近日，人民网新电商研究院召开“助推产业带转型升级 培育消费新动能”线上主题研讨会，地方政府代表，国研中心、商务部研究院、中国政策科学研究会、知名高校等专家学者，以及来自制造行业的企业代表们共同参会。

会上多位专家表示，新电商平台的一些创新模式正在为外贸企业转型国内市场、打造消费者品牌提供新的思路。

与会企业代表、家具品牌家世比创始人赖水清介绍，在与拼多多等新电商平台合作后，来自普通消费者的订单猛增，公司的成本和费用甚至还有降低。目前，家世比拼多多店铺短时间内已累计售出超过10万件商品，成功从外贸转型内需市场。

自今年以来，拼多多已先后协同上海、宁波、青岛、泉州、东莞、佛山、烟台等地方政府推动复工复产，集聚平台5.85亿消费者及生产端直连消费端的优势，打破供应链壁垒，推出“外贸转内销”产业带纵深计划，以政企联动、线上线下融合模式推动区域经济促消费、扩内需，助力产业带发展。

外贸企业代表：与拼多多等电商合作后，国内订单猛增，成本更低

“外贸行业发展到了一定的阶段，各种要素成本逐渐抬升，我们的传统竞争优势正在逐渐削弱。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示。

一场疫情让外销行业发展内需市场的脚步加快。“疫情带来的环境变化，导致了交易成本的上升或波动。”国务院发展研究中心区域经济研究部研究室主任刘云中表示。

作为三驾马车之一，内需市场的潜力和机会巨大。以拼多多为例，据拼多多财报显示，截至2019年年底，成立五年的拼多多，年度活跃用户数已经达到了5.85亿、GMV突破1万亿元。

广阔的国内需求市场，正在为外贸行业提供更多机会。



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“外贸没办法进行的情况下，大量无形成本增加。但与拼多多合作之后，来自普通消费者的订单猛增，整个公司的成本和费用甚至还有所降低。”来自泉州的家具品牌家世比创始人赖水清在会上表示，此前家世比超过50%的订单都来自外贸，因为疫情，绝大多数的订单都已经取消。

4月23日，作为企业家代表，赖水清走进拼多多直播间，与泉州市及下辖各县市共计6位市县长完成了直播首秀，并开始了新电商直播的生涯。目前，赖水清的拼多多店铺销量早已突破10万件，成功从主打外贸转向了内需市场。

赖水清是利用拼多多转型的外贸企业中的一例。从2018年底开始，拼多多就开始了产业带扶持计划，帮助优质的中国工厂们转型发展。今年疫情加重，拼多多加大扶持力度，先后与宁波、青岛、东莞、泉州、佛山、烟台等多个万亿级别城市的地方政府达成战略合作，充分释放新动能，打造新消费引擎。

以泉州为例，4月23日，拼多多首个“产播基地”落地泉州，截至4月24日16点，一天的时间，泉州线上商品展销会累计获得6.73亿次曝光，各产业带直播间累计吸引8100万消费者围观和下单，全平台泉州商家成交额超过15.48亿元。

优异的首日直播成绩更是刺激了整个产业带的数字化转型热潮。“此后13天时间里，泉州地区新增加的拼多多店铺超过1.5万家。”泉州市商务局电商中心主任柯丽萍在会上表示，通过拼多多的战略合作，对于助推泉州产业带转型升级起到良好成效。

“电商与产业带的关系正从若即若离发展为强绑定。产业带上的‘原住民’在原有基础上加大拓展内销的力度，尤其是新电商平台，通过各种创新手段快速触达受众、推动恢复经济，当下正火的拼团与直播成为了工厂、区域打开销路的快捷方式。”人民网党委委员、董事、副总裁宋丽云表示。

专家：新电商助力，数字化驱动产业带培育新动能

“有了拼多多，我们的扫地机器人不仅卖到一线城市，还卖到了新疆、西藏和广大的农村地区，原来这些地方，我们觉得根本不会有人买。”家卫士营销总监阙建龙在会上表示。

家卫士是一家拥有20年历史的代工厂，曾为飞利浦等知名品牌代工。2015年刚开始转型做国内市场时，甚至遭遇过不知道消费者在哪里、核心用户需求是什么的尴尬处境。

2018年12月，作为首期试点工厂，家卫士正式加入拼多多C2M计划。通过拼多多的用户画像、大数据聚类分析等技术手段，确定了用户偏好，根据消费者的需求进行柔性生产。

“拼多多订单量大，稳定的订单让我们没有了库存的压力，同时直接对接消费者，也减少了中间商代理，成本有了明显降低，也让我们更加专注给消费者提供最具性价比的产品。”据悉，家卫士去年曾推出了一款专供拼多多的扫地机器人，主打好货不贵，单款就卖出了超过50万台的业绩。

家卫士是制造型外贸企业通过拼多多进行要素协同的案例之一。

“数据已经成为重要的生产要素。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示。此前，产业带大多是依托线下的地理优势，在一定范围内物理聚集，包括产业配套的全部要素聚集，从而达到成本效率的最优化，提升协同效率。



人民网研讨产业带转型：拼多多等电商降低企业转内销成本

5月16日，烟台市副市长张代令和11位市县区长一起走进直播间，在拼多多平台上推荐烟台特色商品和城市文化。活动当天，“烟台优品馆”在拼多多平台正式上线。一天前，佛山市副市长乔羽与拼多多联合创始人达达，携手美的、格兰仕、海天味业等八大佛山代表企业，共同开启佛山站“总裁直播”，佛山优品馆正式上线。

烟台优品馆、佛山优品馆、宁波优品馆、青岛优品馆、东莞优品馆……一系列的产业带优质企业的线上集结，正在为产业带发展赋予新的动能。

“此次疫情，在客观上成为产业带转型升级的一个催化剂和加速器。”商务部中国国际电子商务中心研究院院长、首席电子商务专家李鸣涛表示，“核心是抓住这种数字化的发展趋势，通过全方位的数字化转型，进一步地去提升我们企业和产业带内部的协同效率。”

新电商助力外贸企业打造新品牌

“同样的标准、工艺、用料，甚至同一条生产线，消费者宁愿花4倍的价格购买贴牌商品，也不愿意购买家卫士产品。”试水拼多多之前，曾经的代工厂在转型发展内销时，也遭遇了没有品牌认知的尴尬。

通过与拼多多合作，现如今，家卫士已经有了专属拼多多的生产线，一款打造性价比的定制扫地机器人就卖出了50万台，家卫士也成了不少消费者眼中的优质品牌。

同样，在与拼多多合作之后，家世比创始人赖水清也更加清晰地认识到做国内品牌的重要性。“销量快速增长，生产有了确定性，成本不断下降，打造性价比品牌有了可能性。”现如今，赖水清的目标是，“要做‘中国版宜家’”。

广阔的内需市场正在为中国制造业培育出一批新兴的本土品牌提供可能性。以新型电商平台拼多多为代表的新业态正在成为消费新动能的重要来源。

目前，拼多多已经推出新品牌计划、拼交会、产业大联播等专项行动，支持受到疫情影响的产业带外贸型经济的发展。

“这次疫情发生以来，包括线上直播平台、线上电商平台，只是一个过渡性、救急性的办法。但确实在关键的时候助我们一臂之力。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，“外贸企业要利用好电商平台，在国内市场找到更多的出路。”

“未来中国投资在稳定经济增长中的作用是要逐渐地收缩，消费的作用还有进一步提升的空间。除了这种规模的扩张以外，更多的是要关心产品和服务的质量，品牌的建设是至关重要的。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才表示。

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