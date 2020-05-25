中国平板市场Q1受重创 苹果销量跌幅近半

中关村在线消息：IDC近日公布了2020第一季度中国平板电脑市场的销售情况，数据显示，中国平板电脑销量在今年Q1整体同比下滑29.8%，主要是因为受到疫情的影响。在品牌TOP5上，仍然呈现出华为苹果吃肉，其他品牌勉强喝汤的局面。





2020Q1中国平板市场出货量TOP5分别是：华为150万台、苹果131万台、小米21万台、微软12万台、联想6万台。其中除了华为逆势上涨，其他品牌均下滑明显。

数据显示，华为平板出货量同比增长4.3%，市场份额达到40.2%，一部分原因是其代工厂复产情况较好，受疫情影响不是特别大。

但苹果就没那么好运了，出货量同比下滑42.5%，市场份额下滑到35.1%，主要原因就是供应链产品线受疫情严重影响，导致供货严重不足，面对突起的在线课堂市场竟无能为力。

这里面收到疫情影响最严重的是联想，出货量同比下滑49.5%，几乎折半。主要是因为主要其代工厂位于武汉，复工复产极为缓慢，受到疫情冲击巨大。

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