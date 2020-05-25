中关村在线消息：据悉，NVIDIA CFO Colette Kress在采访中表示，NVIDIA的笔记本GPU业务已经连续9个季度增长，受益于COVID-19疫情期间的需求及电商渠道，现在笔记本GPU业务占了NVIDIA游戏业务的30%。



英伟达表示：笔记本GPU已占游戏业务30%

Colette Kress表示NVIDIA的GPU几乎是销售一空，新的笔记本使用了他们的的RTX及其他高端GPU芯片，对于本季度的表现很满意。

上个季度中，NVIDIA推出了RTX 20 Super系列笔记本显卡，包括RTX 2080 Super、RTX 2070 Super，成为新一代游戏本的标配，大受欢迎。

在上周NVIDIA发布了2020财年Q1季度财报截至日期为4月底，当季营收30.80亿美元，同比增长39%；净利润为9.17亿美元，同比增长133%。

上季度中，NVIDIA的游戏GPU业务大涨27%，贡献了13.4亿美元的营收，依然是增长的主力，而这跟Q1财季中笔记本业务大涨有莫大关系，因为这次疫情中PC市场总体下滑，但笔记本需求大涨。【7447667】

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