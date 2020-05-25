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    Redmi智能电视X系列标配2GB+32GB大存储

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：小米将于5月26日举行Redmi新品发布会，除了将要发布手机新品Redmi 10X外，电视产品线也将推出新品，根据新的官方消息，Redmi智能电视X将标配2GB+32GB存储。

    小米 Redmi 智能电视 X 系列官宣爆料：标配 2GB + 32GB 大存储，内置小爱同学

    就目前来看，2GB+32GB的存储空间确实还不错，毕竟现在要下载的东西也变多了，只是难道电视也要进入手机式的军备竞赛了吗？

    除了大存储，Redmi智能电视X也会内置小米的人工智能助手小爱同学，打通小米系的生态链产品，如果你家有小米生态链家居产品，可以比较好的利用起来。

    Redmi智能电视X系列也将搭载MEMC运动补偿技术，支持60Hz智能补偿算法。这项技术将解决由于视频画面帧数不够，导致的重影、拖尾等问题。

    此次Redmi智能电视X系列会共推出三款产品，分别是X50、X55和X65。此前卢伟冰曾透露，Redmi智能电视X系列将会在外观、声音、智能等方面均有升级。

    这次新系列的定位是轻旗舰级别，因此价格应该不会太高，面向年轻市场。

    除了手机和电视，Redmi新品发布会还将发布新的RedmiBook笔记本系列的新品。

    （7447588）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/744/7447588.html report 821 中关村在线消息：小米将于5月26日举行Redmi新品发布会，除了将要发布手机新品Redmi 10X外，电视产品线也将推出新品，根据新的官方消息，Redmi智能电视X将标配2GB+32GB存储。就目前来看，2GB+32GB的存储空间确实还不错，毕竟现在要下载的东西也变多了，只是难道电视也要进...
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