中关村在线消息：近日据悉，英特尔正在为部分设备上的Wi-Fi和蓝牙驱动推出新的更新，对于大部分的Windows 10笔记本用户来说，本次更新相当重要。











英特尔为Win10更新了Wi-Fi及蓝牙驱动

此次更新适用于所有支持的Windows 10版本，包括2019年11月更新1909版和2019年5月更新1903版。



英特尔表示，新的驱动程序只适用于特定型号的适配器，如果你有旧版的无线适配器，可能无法看到这一更新。

要确定驱动程序更新是否适用于您的设备，需要打开设备管理器，展开网络适配器的分支，并查找兼容本次更新的英特尔适配器的型号。

如果您有以下的适配器，那么你可以安装新的驱动程序：

AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461

8265/8260的20.70.17.1版本

7265、3165和3168版本

英特尔的Wi-Fi驱动程序更新带来了以下改进：

解决了Windows 10的移动热点功能的连接问题。

解决了设备连接到特定接入点时可能出现的断线错误。

解决了当从睡眠模式恢复笔记本电脑时，Wi-Fi网络列表为空的问题。

解决了串流在线视频时音频卡顿的问题。

解决了退出飞机模式时，蓝牙无法打开的错误。

改善了某些频道上的Wi-Fi性能。

解决了与NETGEAR接入点Nighthawk RAX80的连接问题。

在Windows 10上解决了另一个英特尔Wi-Fi驱动导致蓝屏的错误。

英特尔蓝牙驱动程序带来以下改进：

该更新可以解决多个问题，其中包括一个重要的bug，如果长时间连续使用蓝牙设备可能会停止工作，此外还修复了另一个影响蓝牙鼠标或键盘性能的Wi-Fi连接的Bug。

此次更新还解决了以下Bug：

解决了蓝牙鼠标在播放音乐时开始滞后的bug。

解决了蓝牙耳机连接的一个错误，即通过Wi-Fi在线流媒体视频时，音频可能会卡顿。【7447489】

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英特尔为Win10更新了Wi-Fi及蓝牙驱动http://news.zol.com.cn/744/7447489.html