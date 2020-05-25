中关村在线消息：近日据悉，国外知名爆料人士Onleaks放出了三星Galaxy Note 20+的最新渲染图。







三星GalaxyNote20+新渲染图：6.9寸挖孔屏+潜望镜头

三星Galaxy Note 20+采用6.9英寸双曲面OLED显示屏，机身三围尺寸是165mm×77.2mm×7.6mm，底部的S Pen手写笔移至机身左侧位置。



Galaxy Note 20+采用了潜望式长焦镜头，这是Galaxy Note系列首次使用潜望镜头，摄像头模组有所凸起，厚度达到了10.7mm，关于摄像头的规格暂时不得而知，之前有爆料称三星Galaxy Note 20+主摄为一亿像素。

Galaxy Note 20+搭载的是高通骁龙865旗舰平台，配备16GB内存。

该手机将于8月份发布，考虑到疫情影响，三星有可能会在线上举行Galaxy Note 20系列发布会。

本次发布会还将推出标准版Galaxy Note 20。Onleaks爆料，Galaxy Note 20的屏幕曲率要比Galaxy Note 20+低，与直屏较为接近。

Galaxy Note 20似乎采用的是60Hz刷新率显示屏，分辨率可能是FHD+，而Galaxy Note 20+的刷新率为120Hz，分辨率为QHD+。【7447480】

（文中图片来自互联网）

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