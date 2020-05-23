苹果iOS13.5正式版推送 口罩解锁等新功能全盘点

近日，有很多网友发现苹果iOS13.5正式版系统已经正式推送。作为全球疫情爆发后的首个重要更新的版本，iOS13.5正式版主要针对疫情进行了很多贴心的新功能，比如优化戴口罩面部识别，以及新冠密切接触追踪功能。



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Face ID增加口罩探测功能其实并非可以识别带上口罩的你，这么做显然安全性会大打折扣。而这个新功能只是当iPhone或iPad Pro等采用Face ID装置的产品检测到用户戴着口罩时，会直接弹出密码输入界面，而在这之前，带着口罩想要使用Face ID解锁相对麻烦，通常向上滑动多次才会出现密码输入界面。

另外就是新冠密切接触追踪功能，升级到iOS 13.5时将默认启用该功能，但在中国没有开放。所以说对我们中国用户而言，其实也是比较鸡肋的。更何况如今国内的疫情已经得到了极大的控制，因此仅从这两个比较有新意的功能来看，iOS 13.5的吸引力其实不大。

相比两项与新冠病毒有关的功能，iOS 13.5其他的改进则显得不那么突出。

例如在拨打紧急电话时自动共享医疗ID信息。在“锁定”屏幕上显示医疗相关信息，Apple Music歌曲直接共享到Instagram故事，FaceTime群通话头像显示的改进;以及部分视频网站播放黑屏，邮件功能漏洞等问题。

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