中关村在线消息：北京时间5月22日消息，新电商平台拼多多（NASDAQ：PDD）发布2020年第一季度财报。这一季度，拼多多的收入达到65.41亿元，较2019年同期增长44%。此前彭博统计的37位分析师给出的一致预期，拼多多2020年Q1营收将达49.69亿元，较去年同期增长9.3%，或出现营收同比增速新低。从拼多多实际披露的营收来看，大幅超越彭博37位分析师的预期。



拼多多Q1营收65.41亿元同比增长44% 大幅超越市场预期

同时，拼多多因为持续进行“百亿补贴”以及疫情期间对于医疗用品和农产品上行提供了大量补贴，本季度销售及市场推广费用达到72.97亿元。因此，拼多多在本季度非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为人民币31.70亿元，对比去年同期净亏损为人民币13.79亿元。

财报还显示，到一季度末，拼多多账上现金及现金等价物和短期投资合计 426亿元（不含受限资金）。拼多多方面表示，公司现金储备充足，百亿补贴仍会持续，并不断扩大补贴的品类与商品数量。

（7446867）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多Q1营收65.41亿元同比增长44% 大幅超越市场预期http://news.zol.com.cn/744/7446867.html