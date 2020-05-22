拼多多发布2020第一季度财报 年活跃买家数达6.28亿 继续保持高增长

中关村在线消息：北京时间5月22日，新电商平台拼多多（NASDAQ：PDD）发布2020年第一季度财报。在截至2020年3月31日的前12个月内，拼多多的年度活跃买家数达6.28亿，单季度劲增4290万，继续保持用户的高速增长势头。与2019年同期相比，活跃买家数更是增加了1.85亿。





从“0”起步发展到服务超过6亿用户，拼多多只用了不到5年的时间，创造了电商行业的新纪录，6.28亿的年度活跃买家已经接近了阿里巴巴在2018年第四季度的6.36亿。同时在此基础上，拼多多仍然保持了40%以上的用户增速。

拼多多平台上单个用户的消费额也在稳步提升。截至3月底，平台活跃买家平均年度支出金额达到1842.4元，较去年同期增长了47%，在2019年底，这一数字为1720.1元。

受益于买家数与人均支出的增长，拼多多平台的交易额（GMV）也继续保持高速增长。在截至3月底的前12个月里，拼多多GMV达到11572亿元，较2019年同期增长了108%。

与用户在拼多多上越买越多的趋势同步，拼多多平台的用户粘性也在稳步增强。在最新一个季度，拼多多App的平均月活用户数达到4.87亿，较2019年同期增加了1.98亿。

“月活用户一年增加近2亿，且月活/年度买家的指标，从19年一季度的65.4%提升到了20年一季度的77.6%。”拼多多董事局主席兼CEO黄峥表示，这代表了用户更加喜欢拼多多的产品，拼多多也有更强的能力来满足用户多样性的需求。

2020年第一季度，拼多多的收入达到65.41亿元，较2019年同期增长44%。据此前彭博统计的37位分析师给出的一致预期，拼多多2020年Q1营收将达49.69亿元，较去年同期增长9.3%，或出现营收同比增速新低。而拼多多实际营收大幅超越了彭博37位分析师的预期。

同时，拼多多于2020年第一季度的亏损有所扩大，本季度非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为人民币31.70亿元，对比去年同期净亏损为人民币13.79亿元。

拼多多方面解释，亏损扩大主要有两个原因，一方面是疫情期间，为了帮助平台上的商家，拼多多在保持0佣金的基础之上，主动继续降低商家在平台上的营销成本，并将大量的免费流量资源优先给到了用户最需要的医疗用品，因此在交易额翻倍增长的情况下，营收只实现44%的增长。

另一方面，拼多多继续加大在技术、产品和商品直接补贴上的持续投入。多多直播让用户在家中就可以浏览博物馆，在买水果的时候可以看到水果的采摘和包装，可以与商家有更好的互动，这些都会带来更高的宽带成本。同时，拼多多百亿补贴持续在线，不断给用户提供更加有性价比的品牌商品，这一季度，平台的销售与市场推广费用达到了72.97亿元。

值得注意的是，截至一季度末，拼多多账上现金及现金等价物和短期投资合计 426亿元（不含受限资金）。拼多多方面表示，公司现金储备充足，百亿补贴仍会持续，并不断扩大补贴的品类与商品数量。给消费者提供更多选择与更好的消费体验。

作为与中国农业、制造业融合最为紧密的电商平台，2020年第一季度，拼多多积极出台了各项举措，解决滞销农产品的产销对接难题、平抑特殊时期的商品市场价格、帮助商家缓解因物流和人力成本提升所导致的经营压力。

期间，拼多多率先开启了“政企合作 直播助农”“产业带复工大联播”等一系列创新模式，帮助农户、企业解决实际问题。截至5月14日，拼多多“市县长直播间”累计带动助农产品销量超过8.5亿斤，直接帮扶农户超过35万户。

制造业帮扶方面，拼多多先后联手广东、浙江、山东、江苏等16个省份政府及企业，深入推进“产业带复工大联播”，助力中国制造企业“从线上到线下”“从外贸转内销”，直接带动相关成交额超过58.9亿元，期间，平台新入驻外贸转内销企业超过11.3万家。

在各项综合举措的推动下，拼多多最新披露的数据显示，5月份以来，平台日均在途物流包裹数已超过6500万件，较今年3月上涨30%。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多发布2020第一季度财报 年活跃买家数达6.28亿 继续保持高增长http://news.zol.com.cn/744/7446866.html