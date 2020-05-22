中关村在线消息：北京时间5月22日消息，新电商平台拼多多（NASDAQ：PDD）发布2020年第一季度财报称，拼多多的年度活跃买家数已经达到6.28亿，单季度增加了4290万；相比2019年同期，增加了1.85亿，继续保持用户的高速增长。年度活跃买家是指过去12个月内在拼多多平台上至少下过一笔订单的消费者数，包括独立App、小程序与H5等移动端渠道。



拼多多年活跃买家数达到6.28亿 单季增加4290万继续保持高增长

在最新一个季度，拼多多的平均月活用户数达到4.87亿，较2019年同期增长了1.98亿。月度活跃用户数，是以月为统计区间，仅包括访问拼多多App的独立用户数，不包括小程序等其他访问渠道。

从“0”起步，发展到服务超过6亿买家，拼多多只用了不到5年的时间，创造了电商领域的新纪录。而在最新一季度，拼多多仍然保持了40%以上的用户增速。同时，拼多多的单用户消费额也在稳步提升。截至3月底，平均到每位活跃买家的年度支出金额达到1842.4元。在2019年底，这一数字为1720.1元。

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